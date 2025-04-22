粵菜大廚坐鎮灣仔新上海食府！遠年陳皮意大利黑醋骨、脆皮乳鴿伴鴿蛋 、鮑汁關東遼參葱油拌麵，滬菜濃油重醬遇上粵菜鮮清

每次到灣仔海傍，多是往三里屯或會展中心方向走，即使來到港灣道另一邊，也是為了到政府大樓申請身份證，從來也沒留意瑞安中心。最近，因為中心開了一間滬菜餐廳——尚海薈（Shangahi Plus），我終於初次踏足。擔任食府行政總廚的，是於短時間已在粵菜間取得成績的葉振文師傅，我早於他掌廚和昌飯店時品嘗過其手藝。這次主理滬菜，相信其中菜根基和新派創意，會為味蕾帶來驚喜！

通往灣仔海傍的行人天橋總是熙來攘往，港灣道兩旁的寧靜形成強烈對比，而瑞安中心更像鬧市中的閒逸小天地。踏入尚海薈，感愛到一陣優雅。餐廳由梁志天設計集團操刀，8000平方英尺的空間，就像現代上海大宅的客飯廳。這裏的設計靈感來自上海的海派文化，把東方的含蓄和法式的浪漫糅在一起。玻璃窗增添開揚，餐廳卻像間高私隱的會所，充滿現代典雅！

餐廳「尚海薈」的名字別具意義，「尚」乃優雅和時尚、與 「上」同音；「海」則代表上海、海納百川、遼闊無垠；而「薈」代表薈萃、聚會、草木繁盛。餐廳標誌遵循「三法則」，以中國傳統風景畫為靈感，創造出視覺上引人注目的風格。標誌以山脈、綠色植物和海洋的平衡組合，描繪出尚海薈創新美食核心的跨文化和諧。

至於餐廳行政總廚葉振文師傅，也證明了中菜的包容度和可創性。第一次見葉師傅，是在灣仔的和昌飯店，難忘他烹調的乳鴿，皮脆肉嫩，多汁鮮美。在香港土生土長的葉師傅擁有近二十年經驗，從和昌飯店到荃灣如心酒店的「如」中菜廳，再到亞洲50大餐廳的WING，他做的菜從來沒讓人失望過。他這次跳出舒適圈，烹調上海菜，他笑說：「在尚海薈，我每天都在跟團隊挖掘新靈感。用了18年的粵菜功底，我想給上海菜來點不一樣的香港味兒，用本地食材和創意，讓大家吃得開心又驚喜。」

對葉師傅的粵菜信心十足，即相信其中菜根基紮實，能平衡創意與傳統。有人擔心浪漫了他多年的粵菜功夫，而我卻欣賞葉師傅踏出這一步，讓中菜發揮更大可塑性。在尚海薈，他的菜單足足有77道菜，不簡單，尤其融入粵菜風味和現代元素的滬菜。

先來兩款上海點心——招牌小籠包和香煎韭菜餡餅。夾起小籠包已感受到當中的份量，飽滿多汁，皮薄而不易破，恍如入口即化，馬上感受到湯汁的鮮美，豬肉鮮香不羶。而香煎韭菜餡餅香口不膩，馬上想起上海南京路上飄著的香氣。

接下來是我每次到上海，也幾乎天天必吃的油燜筍和桂花燻鯧魚。想起來，也很久沒有去上海了！天生愛吃筍，油燜筍微脆無渣，入味恰到。而桂花煙燻鯧魚真的叫人吃不停口，葉師傅將上海傳統燻魚改成桂花煙燻鯧魚傳統熏魚通常將魚塊炸透後長時間浸泡在醬料中，雖然入味十足，卻容易掩蓋魚肉的鮮美。為此，他精心改良做法：先將鯧魚炸至外皮金黃酥脆，僅在上菜前輕輕淋上以醬油、冰糖和醋調製的酸甜熏魚醬。這種現拌現吃的呈現方式，不僅讓醬汁均勻附著，保留了魚肉的細嫩口感，還讓每一口都充滿層次感。此外，他放棄傳統常用的多骨鯇魚，改選肉質肥厚、骨少的鯧魚，入口滿是「啖啖肉」的滿足感。

湯品有花膠黃鱔羹，單聽名字已感覺到滋補。葉師傅得意之作，他以以粵式蛇羹為靈感，棄蛇肉而選用上海經典的滑嫩黃鱔，搭配花膠、木耳絲、陳皮絲，用濃雞湯為基底，輕勾薄芡，味道層次豐富。研發時，他試過魚湯，卻因陳皮香氣不搭而改用清甜雞湯，讓食材風味完美融合。喝一口羹湯，溫暖瞬間蔓延。花膠軟糯富膠質，黃鱔鮮嫩入口化，薑絲與枸杞點綴的湯底清甜不膩，每口都散發食材的精華。

常覺得粵菜的清鮮會與滬式濃油重醬格格不入，而葉師傅這道玻璃蝦球伴尚海乾燒汁 便打破這印象。葉振文師傅以巧思將經典玻璃蝦球化作一場粵滬味蕾的碰撞。製作玻璃蝦球工序繁瑣，需在蝦背輕劃數刀，再反覆「啤水」沖洗，直至蝦肉晶瑩剔透，口感爽脆無比，但蝦的鮮味也幾近流失。葉師傅卻別出心裁，調配出融合辣豆瓣醬與酒釀的自家乾燒汁，酸辣濃香。他說：「玻璃蝦球外形美麗卻清淡，正好用上海乾燒汁的濃郁提味。」一清一濃，卻可以是相輔相成的最佳配搭。

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