台北冠軍牛肉麵限時登陸香港！澳洲草飼牛骨慢熬30小時黃金湯底，青花椒變奏版麻香馥郁、鐵人麻辣湯底惹味有驚喜

過去我一年總會去台灣三五次，疫情後卻久未重踏台灣。上周終於再次踏足台灣，選擇了在花蓮來了一場養生之旅。所以，也沒有讓味蕾重溫牛肉麵。不可惜！因為我知道香港麗晶酒店攜手台北晶華酒店，將那碗於2015年被CNN評為「台北最佳牛肉麵」，還在2012年第八屆台北國際牛肉麵節勇奪冠軍的牛肉麵帶來香港。昨天，我坐在落地玻璃窗前欣賞維港景色的同時，也品嘗著冠軍級的牛肉麵，這種享受也是養生！

曾經去過台北晶華酒店的Lobby Lounge吃下午茶，卻沒有來一碗牛肉麵，幸好現在可以在香港品嘗得到。台北晶華酒店的中餐行政主廚蔡少華和西餐廚藝總監林顯威，於4月28日和29日親身前來香港，進駐香港麗晶酒店的廚房，務求在此還原100%的冠軍口味。今天之後，冠軍牛肉麵仍會繼續供應至6月30日（大堂酒廊：現時至5月20日；港畔餐廳：現時至6月30日）。

在台北，每人也有自己心目中最愛牛肉湯店，隨心時吃這間，工作下班後吃那間，心情好吃女友最愛那間，失戀時吃突然記起那間。雖然香港人也常到台灣，但旅遊時間總是來去匆匆，一天吃八餐，胃納總是常滿，當然想吃到一碗無可挑剔的牛肉麵。而台北晶華酒店的招牌冠軍清燉牛肉麵有CNN和台北國際牛肉麵節的冠軍殊榮加持，已該放進必吃清單！

在台北晶華酒店，招牌冠軍清燉牛肉麵的售價為680台幣，大約170港元。在香港，身價升至298港元。首先，物離鄉貴、香港生活成本高，最重要還有無敵震撼維港景色撈麵。而且，香港版採用大量澳洲草飼牛骨慢火熬煮三十小時，加上澳洲牛腱心，其實高性價比。牛骨帶著濃郁的骨髓，經過長時間慢火熬煮，釋放出深邃而純淨的風味。草飼牛的獨特之處，在於它那清新的牧草香氣，彷彿能讓你嘗到澳洲草原的遼闊。湯頭的油脂輕盈而不膩，與十多種香料——比如八角、四川花椒和一些我猜也猜不透的神秘配方——完美融合，成就了一碗清澈卻濃郁的黃金湯底。

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