沖繩竹富島度假村奢華日法晚餐！炭烤豬肉全體、藍蟹多子蒜沙律、櫻花木煙燻鰹魚，以美食探索小島文化

人大了，還是喜歡安靜！日本沖繩目的地，比起那霸，我更喜歡石垣島一帶的小島，尤其月初再次到訪之後。說是再次，但對上一次前往石垣島，應該也是十多年前。而且，這次只是路過石垣島，前往我首次踏足的竹富島，入住虹夕諾雅 竹富島（HOSHINOYA Taketomi）。在只有三百多人口的小島上，不用為行程煩惱。更驚喜，是度假村的美食有水準也有理念，每道菜也訴說著這小島故事。

現時香港有航班直飛石垣島，機程大約1.5小時，早上起飛，中午之前已抵達石垣空港。從機場坐的士到市中心碼頭約20分鐘，可以先吃個當地經典八重山蕎麥麵當午餐，再坐10分鐘船到竹富島，然後乘上度假村的接駁巴士，又是不用10分鐘便來到HOSHINOYA Taketomi。整個過程行雲流水，沒有舟車勞頓的感覺，可能都被沿途風景治癒了！

HOSHINOYA Taketomi像隱世小村，當中只有48個獨立別墅，全部依照竹富島傳統風格所建。當地琉球石灰岩石圍牆、舖著珊瑚白沙的庭園、低低的房檐、琉球紅色瓦頂，還有屋頂上每隻表情不一、守護每家每戶的Shisa獅子。記得從入口左邊步進別墅範圍，因為右邊是神明專用通道。別墅庭園種了樹木花草，而別墅室內裝潢充滿現代低調奢華。散發豪宅氣派，卻不失海島村落式的樸素寧靜。

下頁看虹夕諾雅 竹富島美食！