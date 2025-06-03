話題預約困難店！香港首間芝士主題Omakase：法籍芝士專家主理，吃盡特色巴馬臣、卡芒貝爾、布瑞拉特薩伐侖芝士！

中環最近有間餐廳酒吧開業不久，已成預約困難店，尤其當中的Speakeasy廚師發辦餐廳，即使一晚提供兩場Omakase，也需要預早至少五、六星期訂位。這間餐廳酒吧名叫ROUCOU：Cheese Bar & Omakase，簡直為香港快要變得沉悶的餐飲界帶來衝擊和熱話！上週有幸與友人親臨ROUCOU的廚師發辦吧杏枱，品味意想不到的芝士配搭。謝謝創立人Jeremy，他的熱情與創新正是香港餐飲界所需的先鋒力量！

ROUCOU位於中環蘇豪的鴨巴甸街斜路上，就在PMQ正門的對面，位置極易尋找。現時正值夏天，建築先坐中環扶手電梯到士丹頓街，走到PMQ下坡。不過，即使上斜來到ROUCOU，餐廳酒吧由內至外、裝潢至概念，所帶來的興奮度，足以令人忘記腿部疲勞。ROUCOU以紅木為靈感而命名，寬敞的戶外空間很Chill，而室內則透過泥土色調和橡木家具，餐廳的室內設計和諧地融合了平實和精緻優雅。 天花板上的和傘和傳統榻榻米門等日式風格的設計元素，將現代感和傳統氣息完美融合。

ROUCOU：Cheese Bar & Omakase是香港首間芝士概念餐廳及油吧，最叫人津津樂道，便是創立人Jeremy Evrard。Jeremy 在法國羅亞爾河谷山區長大，自小便浸潤在充滿文化底蘊的芝士製作傳統中。他經常在放學後造訪鄰近地區勃根地的農場，並認識了著名芝士製作者Bernard Antony。在Bernard的悉心指導下，Jeremy開始鑽研傳統芝士製作工藝。Bernard慷慨分享世代相傳的秘方與熟成技藝，與Jeremy建立了深厚的師徒情誼。這段跨越三十年的淵源，激發了Jeremy對芝士製作的熱情，也點燃了他將手工芝士文化推廣至全球的夢想。

Jeremy的職業生涯始於巴黎，但香港才是他心中的家。他曾在香港麗思卡爾頓酒店及四季酒店擔任重要職位，包括於Caprice任職經理，憑藉在亞洲飲食界逾二十年的深厚經驗，成為業界翹楚之一。後來，他被派往日本，五年間深入體驗當地文化，對傳統工藝的欣賞更上一層樓。他尤其著迷於日本的種米文化，從中領悟到精準、紀律與尊重大自然的重要性。特別是在千葉縣的經歷，塑造了他堅持傳統、原創，並以可持續發展為核心的烹飪哲學。定居香港後，Jeremy致力於向新一代傳授味覺的多元與複雜性。憑藉多年累積的經驗、知識與情感，他創作出精緻和諧的菜式，展現對卓越服務的堅持。這份追求卓越的精神為他贏得了米其林星級榮譽及《福布斯旅遊指南》的肯定。

在ROUCOU，無論在芝士吧，還是廚師發辦區，也可品味得到由Jermey挑選，並於餐廳自家芝士地窖熟成的一系列特產手工芝士。芝士吧提供的菜式可說是發揮芝士的可塑性，形形色色的形態，包括烤、熔、焗、磨碎 和切片芝士，如熔岩芝士三文治和焗英國男爵芝士，配上法國葡萄酒、日本清酒，或者雞尾酒，令時光變得美好！

不過，今次先跳過酒吧部分，來到隱藏於餐廳後方的廚師發辦區。推開一道傳統紙拉門，便是僅有八席的廚師發辦區。開放式廚房背後的牆身飾以一幅山梨縣稻田風景畫，旁邊的落地玻璃外是一方小巧庭園，搭配淺木色吧檯與飛檐設計，營造出濃厚的和風氛圍。

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