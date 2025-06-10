中環黑珍珠指南中菜廳！蘋果木燻頂級西班牙黑毛豬叉燒、奢華魚子醬北京片皮鴨，原隻椒鹽鮮鮑魚仔，打破粵菜死板印象！

對上一次來卅二公館已是疫情前，還記得是朋友請食飯為我慶祝生日。當年已十分欣賞李文星師傅，入行接近四十年，粵菜底子深厚，亦同時精通全球頂級食材，將經典食譜與當今矜貴用料結合，做出全新演繹的高級中菜。至於場地，不用多說，現代古典華麗當中透著東方美學。友人安排在此為我慶生，感到被重視。

卅二公館是全球獲獎最多的中菜品牌之一，包括「100 Top Tables」、「OAD Top 100+」和「黑珍珠餐廳指南」等，分店遍布拉斯維加斯、溫哥華、新加坡和首爾等地區，接下來將進駐洛杉磯、倫敦、墨爾本和峇里島等，讓香港的粵菜品牌走向世界，對本地飲食界來說絕對是件值得驕傲的事。而中環的香港旗艦店依然是創意的核心，李師傅最近還為夏季設計了一系列新菜式，比以往更精緻，上菜擺盤更有儀式感，讓人期待！

先上點心，鹹蛋雞鍋賣相可愛，入口濃香不搶，有陣陣鹹蛋雞的惹味，而饅頭皮也鬆軟。至於和牛柳酥這道招牌菜，記得以前吃過，但今次其賣相變得更加精緻。酥皮特別加入竹炭粉，不僅為外觀增添視覺效果，也讓整體口感更輕盈不膩。內餡使用澳洲M9和牛西冷，油花細緻、肉質軟嫩，搭配自家特製黑椒醬與肉汁，香濃中帶有辛香層次。外酥內嫩、鮮味豐盈，每一口都恰到好處。

接著上枱有叉燒，每間粵菜的招牌菜，李師傅大膽想出過人的創意。李師傅選用西班牙黑毛豬梅頭肉，經過醃製、炙燒、蜜糖塗層、再烘烤四重工序後，最後以蘋果木煙燻完成，煙燻香氣與焦糖蜜香交織出濃郁層次。最特別，叉燒在上桌時於特製木盒中揭開，伴隨一縷散發薰衣草及蘋果木香氣的煙霧飄出，視覺效果十足之餘，亦有我最愛的煙燻香。

樟茶鴨柚子沙律看上去十分西式，採用的新鮮沙律菜、柚子、時令雜莓和烘烤堅果，感覺也十分西式。但一入口，鹹鮮和燻香獨特，與意大利或西班牙火腰截然不同，原來來自樟茶鴨薄片。鴨肉以秘製醬油醃製後，以樟木與茶葉慢火煙燻，肉質保持嫩滑之餘，煙燻香氣細膩，帶有淡淡茶香與木香。搭配沙律菜再以清新的檸檬蜜糖醬，平衡整體滋味。

沙律之後有湯品，花膠螺頭老雞燉野生珍珠柑橘湯。這道燉湯可說是為夏季而設，加入高質花膠、海螺與老雞，經過四小時慢火燉煮，湯底清澈見底，入口滋味鮮甜。與傳統中式金湯相比，更為清爽、輕盈，點晴之處是加入了野生珍珠柑橘，不僅增添一抹果香與微酸感，也平衡湯底的濃厚度，令整體風味更為清新怡人。

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