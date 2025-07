銅鑼灣隱世打卡餐廳！法國奢華大師操刀：品嘗經典紅蝦意粉、香烤西班牙八爪魚，還有城中貴婦認證最佳叻沙！

最近在銅鑼灣找到Hidden gem!每次從中央圖書館走到利園,總會經過一座有點歐式、有點歷史感,又有點低調的建築。地址雖是禮頓道,但正門入口在敬誠街,面向兩條主要街道的外牆都充滿「神秘感」,從沒想過一探當中究竟。直至上星期與閨密約會,終於踏入這幢建築當中。這幢建築其實是Lanson Place逸蘭銅鑼灣酒店,開業已20年。酒店去年三月經過16個月全面改造升級後,再次啟幕,亦是「全球奢華酒店(Small Luxury Hotels of the World)」成員,真令人期待!

You May Also Like