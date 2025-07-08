銅鑼灣隱世打卡餐廳！法國奢華大師操刀：品嘗經典紅蝦意粉、香烤西班牙八爪魚，還有城中貴婦認證最佳叻沙！

最近在銅鑼灣找到Hidden gem！每次從中央圖書館走到利園，總會經過一座有點歐式、有點歷史感，又有點低調的建築。地址雖是禮頓道，但正門入口在敬誠街，面向兩條主要街道的外牆都充滿「神秘感」，從沒想過一探當中究竟。直至上星期與閨密約會，終於踏入這幢建築當中。這幢建築其實是Lanson Place逸蘭銅鑼灣酒店，開業已20年。酒店去年三月經過16個月全面改造升級後，再次啟幕，亦是「全球奢華酒店（Small Luxury Hotels of the World）」成員，真令人期待！

7月初真的熱得要命，從禮頓道拐個彎進入敬誠街便看見酒店入口。站在入口前，我停頓了幾秒。原來不過拐過彎，氣氛截然不同。酒店入口讓我想起倫敦或巴黎一些高級街道，有氣派的同時，負責開門的服務生亦有禮親切。踏入大堂，更令女生心心眼，啟動打卡模式。酒店的改追由被譽為法國「奢華大師」的設計師Pierre-Yves Rochon親自操刀，巴黎喬治五世四季酒店、法國卡普費拉特酒店、比佛利山莊華爾道夫酒店、巴黎香格里拉酒店、上海半島酒店、天津麗思卡爾頓酒店等眾多頂級酒店的設計均出自其手而，香港逸蘭酒店更是他在香港的首個酒店項目。

酒店大堂更富歐陸式的現代奢華，至於這次約會的餐廳Salon Lanson位於酒店一樓，延續了酒店的法式優雅。升降機門一開，Murano手工玻璃吊燈即刻吸引目光，訂製家具以象牙白、淺藍和淺橡木色勾勒出50年代復古氣息，凡爾賽拼花木地板與原創藝術畫作相輔相成，營造出宅邸般的溫馨與品味。餐廳一角的Winter Garden點綴著橘子樹，意大利工匠打造的馬賽克地板與牆面，帶來地中海的浪漫情調。另一側，流線型酒吧以象牙白馬賽克為主，綴以金葉馬賽克，抬頭可見天花板上金色飛鳥圖案，輕盈靈動。

這種空間，在銅鑼灣少見，可能是唯一，以往竟然一直錯過。餐廳由行政總廚梁志雄掌廚，午餐性價比高，兩道菜連咖啡或茶每位$340，三道菜連咖啡或茶每位$410。而且由前菜到甜品的選擇，並非只有兩、三款，而是有整個a la carte餐單，四、五版紙的選擇。

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