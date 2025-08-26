中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒：牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無酒精版風味顏值不打折扣！

香港文華東方酒店的 The Aubrey 最近推出了一份讓人眼睛一亮的雞尾酒單——「The Art of Shibumi—渋味之魅」，由酒吧經理 Stefano Bussi 操刀。這位剛剛摘下 2024 年 Diageo World Class 港澳最佳調酒師桂冠的意大利型男，把日本美學「渋味」（Shibumi）玩得出神入化。什麼是「渋味」？簡單說，就是那種低調到讓你以為沒什麼，細品卻發現層次深得像部文藝片的美學。

來自意大利皮埃蒙特的 Stefano，從小在家族咖啡館長大，8 歲偷喝第一杯Negroni，從此愛上調酒這門藝術。他在倫敦The Ritz、The Savoy 等頂尖酒吧磨練技藝，2024年不只拿下Diageo World Class港澳冠軍，還入選 Wine Luxe 港澳十大調酒師。他的調酒風格像一首詩，精準卻充滿情感，擅長用簡單的食材，調出深邃的層次。這次加入The Aubrey，他把燒酎當成畫布，畫出日式美學的無限可能，目標是讓這款低調的日本烈酒，成為全球調酒界的下一個大亮點大話題。

這份酒單不走尋常路，沒按基酒或調法分類，而是從風格出發，分成四個系列：「Elegant—雅」、「Refined—緻」、「Imperfect—趣」和「Balanced—衡」。每一杯酒都像一則短篇故事，風味、器皿、甚至背後的靈感，都在訴說「渋味」的不同面向。Stefano 說：「我愛雞尾酒的原因，就是它們從不一開始就亮出所有底牌。每一口，都像在跟味蕾談一場慢熱的戀愛。」

這次酒單還有一大亮點：燒酎。這種日本烈酒低調卻百搭，像個默默發光的配角，給每杯酒加了層細膩的質感。還有，Stefano 很會「廢物利用」，把和牛油、醬油這些廚房邊角料變成調酒的秘密武器，簡直是可持續創意的教科書。更貼心的是，每個系列都有無酒精版本——「Balanced—衡」，風味和顏值都不打折扣！

Elegant—雅用的酒杯走極簡風，整個系列就像一幅禪宗花園，乾淨、精準，帶點花香和輕盈感。最中最愛有Hanakotoba，以低酒精馬丁尼，靈感來自日本的「花言葉」（花語），傳遞靜謐的情感。Nikka Coffey Gin 搭香熟芋燒酎，混入櫻花和茉莉花的芬芳，入口清爽，尾韻帶點荔枝香，像春天的微風拂過。Stefano 說這杯是他對家鄉皮埃蒙特的致敬，用櫻花浸泡的苦艾酒和 Cocchi Americano，連結了他的意大利根與日本的細膩精神。

很喜歡Kanso Martini高腳優雅的酒杯，雞尾酒以Roku Gin配梅酒作基調，混入自家醃製的烏龍茶提子，茶香和玫瑰的微鹹花香交織，入口乾淨，層次分明。靈感來自 Stefano 在 World Class 比賽的經歷，低調卻有性格，適合文藝青年喝一杯汲取寫作靈感。

