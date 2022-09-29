深呼吸，我們出發吧！深入沉寂60年的不丹古老朝聖之路，入住安縵喀拉展開秘境探索之旅

坐等了三年，那份窩在心裡的期待終於可以釋放了。仰望天空時，不用再為了那條飛機劃過天際所留下的白色劃痕而顯露羨慕的眼神，也不用隔著熒幕去感受各大地方的盛世活動……想到覆飛在即，不知道你清單上的第一站，又會是哪裡呢？



冬季是喜馬拉雅山的蛻變的季節，看著澄淨的天空，萬變的山川，不禁感嘆萬物瞬息。世界很大，有些地方可以經常去，但有些地方則需要好好計劃，並且收拾好心情好好去感受，比如說這個幸福純淨的國度——不丹（Bhutan）。它不僅擁有濃厚的文化與宗教氣息，還是世界上少數的幾個「負碳排放」國家之一，看著壯麗的自然風光，腦海中的煩惱似乎早已被拋擲腦後。早前，不丹宣布重新開放國際旅行，在出發前往這個隱身於喜馬拉雅山山脈中的王國前，不如先看看，你要知道哪些關於不丹的事？



#1吃喝玩樂前，先付一筆費用？不丹釋出最新旅遊政策



去不丹旅遊很貴嗎？為甚麼這麼問？如果有留意不丹的旅遊政策，大概都了解去不丹旅遊的門檻不算低，至少它不是一個讓你窮遊的國家。在疫情前，不丹對外國遊客一直設有每天最低消費限額（MDPR），應因淡季與旺季，分別收取每天200 – 250美金的費用，但已囊括食宿、交通、門票與導遊等花費，而且還額外向遊客徵收每天每人可持續發展費（SDF）65美金。與此同時，去不丹旅行需要參加本地特定的旅行團，沒有自由行。



不丹一直都是盛行「高價值、低客流量」的態度，所以旅行的門檻才會特別高。日前，不丹亦釋出最新的旅遊政策，包括取消了每天最低消費限額（MDPR），但調整了可持續發展費（SDF），從每天每人65美金提高至每天每人200美金，以支持不丹的經濟、社會、文化、生態等社會發展，至少作為少數的幾個「負碳排放」國家之一，不丹去年只排放了380 萬噸碳，並淨化了 940 萬噸碳排放量；而取消MDPR後，遊客可自由選擇旅行團，甚至開放有限度的自由行。