來一場療癒身心之旅！推介這些Wellness Hotel，重新將注意力放在自己身上

不知從何時起，比起走馬看花之旅，我們更注重慢慢的遊歷；比起只是過夜的酒店，我們也想好好感受當地人的熱情與服務；在愈來愈注重Health 和 Wellness的二十一世紀，出遊似乎已不再是瘋狂的吃喝玩樂，反而著重於自身的身心靈健康。近年，多了有不少酒店/度假村以Wellness為新的目標，從身體及心靈出發，從飲食到運動等，讓賓客根據自己的需求，選擇與制定屬於自己的養生旅程。

溫泉小鎮巴登 Brenners Park-Hotel & Spa

洋溢著歷史的氣息的德國巴登最近被聯合國教科文組織授予世界遺產地位，在這裡，不僅可以感受到獨特的歷史建築、文化藝術，作為一個深受人喜歡的溫泉小鎮，這裡還有成立於1872年的巴登布倫納柏水療度假村Brenners Park Hotel & Spa。

Brenners Park Hotel & Spa成立於1872年，至今已有150年歷史，是不少名人的渡假及社交聖地，招待過的貴賓包括John Jocab Astor、J. Paul Getty、Barack Obama和Bill Clinton等。雖然擁有百年歷史，但建築與設計卻細節滿滿，參雜著絲絲經典的復古元素，彷如身處電影場景般。

當人人都在談心身靈時， Brenners Park-Hotel & Spa早在20世紀80年代初已將水療概念引入德國和歐洲，其中，酒店內的Stéphanie別墅是一座專門用於水療體驗的豪宅，在華麗的環境中，想客人提供休養和奢華的水療治療；而在旁的Haus Julius莊園，則有Brenners 醫療保健中心，提供一系列多元化的醫療服務，為客人提供量身定制的計劃。

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