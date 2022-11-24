Back to the 1920's：踏上傳奇列車，穿越威尼斯與佛羅倫薩等，飽覽歐洲最純淨的冬日奇境

隨著火車的啟動，車窗外如畫般的風景緩緩連成一線，可剎那的美景，像是定格般印在腦海裡，就如電影情節般，揮之不去。



火車之旅就像一場冒險，身處其中，不禁幻想著每節車廂上演的不同故事，散發著絲絲神秘氣息；特別是傳說中的東方快車，真的充滿電影感！東方快車是LVMH旗下的Belmond傳奇列車，有長久的歷史，自1920年代經修復的列車接待過不少皇室名人，也曾作為不少電影場景出現於大銀幕之上；復古的裝橫設計和經典的鑲嵌工藝讓列車透著古典氣息與優雅感，畢生總要試一次！



Belmond傳奇列車有多條不同的路線，橫跨大半個世界，其中一條跨越歐洲鐵路的「威尼斯辛普倫東方快車」（Venice Simplon-Orient-Express）將於充滿節日氣氛的年末首次迎來12月之旅。屆時將會與乘客一同橫跨充滿文化氣息的佛羅倫斯、浪漫的巴黎、水鄉威尼斯和音樂之都維也納，感受多個迷人城市的歷史與文化；在穿越鄉郊森林與城市小鎮之間，欣賞沿途絢爛的冬日景觀，遊覽各地的聖誕市集，參與當地傳統歡慶活動。

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「威尼斯辛普倫東方快車」首次啟程是1982年，經過40年的洗禮，車廂這次換上神秘的午夜藍，餐車也綴以寶石般的色調，由主廚Jean Imbert主理，為賓客烹飪冬日時令美食。飽餐過後，可於酒吧車廂「3674」上，參與屆時舉行的社交舞會，或在優美的鋼琴音樂下，小酌一杯，享受一個雞尾酒之夜。

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「威尼斯辛普倫東方快車」由17節古董車廂組成，這些車廂均來自1920年代至1930年代，承載著歷史；車廂有古典的客艙與不同的豪華套房，以威尼斯、維也納、巴黎等即將經過的迷人城市為命名，玫麗的設計充滿古典味，讓人不忍幻想自己就在電影中。

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查詢：Belmond



