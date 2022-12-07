編輯推介三間充滿藝術及設計感的酒店：與夏加爾畫作共進晚餐，感受超現實體驗！



#1 摩洛哥馬拉喀什皇家曼蘇爾酒店Royal Mansour Marrakech



摩洛哥的異國風情總帶著活力，繽紛的色彩與迷人的印花都讓這個國度充滿熱情的氣息，同時，亦為藝術愛好者帶來衝擊與靈感。若談及摩洛哥傳統建築，不得不提位於馬拉喀什市中心的馬拉喀什皇家曼蘇爾酒店Royal Mansour Marrakech。酒店的擁有人是現任摩洛哥國王，從入口處開始，便可欣賞到精緻的手工藝與細節，傳統的雪松木結合金屬材質，還有石膏牆體上的精雕細琢，就像著名的“Bab el Khemis”，意思是星期四之門，象徵著幸福、財富和繁榮。



受北非、西班牙和葡萄牙傳統摩爾式建築的影響，酒店內部的大堂、酒吧、各處休息區域、藏書室，以及三家著名的餐廳，同樣充滿現代與古典交織的對稱美，綴以繁複的精美圖案，摩洛哥彩色幾何圖案的手工琉璃馬賽克瓷磚，宛如遊走在一座宮殿般。



#2 法國巴黎勒布里斯托酒店Le Bristol Paris



談及藝術重地，法國絕對是不可錯過之地。平日想看大師級畫作，只能跑去博物館與畫廊，現在位於巴黎的法國巴黎勒布里斯托酒店Le Bristol Paris 於日前帶來了特別的體驗——與大師夏加爾的畫作共進晚餐！

「與夏加爾共進晚餐A dinner with Chagall」由Le Bristol Paris策劃，晚餐以夏加爾的畫作為靈感，由酒店米芝蓮三星級行政總廚 Eric Frechon設計了三道菜式晚餐，於「Paris Suite」豪華套房中進餐。陪伴大家共餐的是夏加爾畫作《Les Mariés au coq》，這幅畫作是藝術家的晚期作品，畫中的新娘和新郎是夏加爾的經典愛情的元素，浪漫中透著絲絲超現實的視覺與記憶。



#3紐約巴卡拉酒店Baccarat Hotel New York



法國奢侈品牌Baccarat幾個世紀以來，一直用水晶訴說著品牌的文化。而作為Baccarat品牌全球首家酒店，它選址於紐約第五大道附近，穿過馬路就是當代藝術博物館。酒店的建築與室內設計由著名的美國SOM建築事務所與Gilles & Boissier共同完成。



Gilles & Boissier以光為靈感，植入15,000多件Baccarat水晶器皿，不僅貫徹品牌的DNA文化，還甚具法國情調的浪漫色彩，步入其中，宛如一個夢幻的水晶宮殿。酒店二層的裝潢也是充滿設計感，從天然木質牆壁到地上的西洋棋格子地磚，設計靈感源於幾十年前的美國沙龍以及法國凡爾賽宮的皇家馬厩，恍惚間，彷如讓人穿越到舊日時光。



