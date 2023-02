情人節來點新意思！去Gastrobar呷雞尾酒、吃精緻日系小食談心！香艷Berry Sour、焦糖咖啡伏特加、海膽明太子蟹肉「雪糕筒」，感受戀愛甜酸苦辣

適逢情人節,「room 3」更推出「Let the Loving Be-Gin」限定menu,以蘇格蘭的琴酒專家「亨利爵士琴酒(Hendrick’s Gin)」作引子,調製出兩款情人節cocktail。當中「Berry Sour」加入了雜莓糖漿及檸檬汁,味道帶淡淡苦澀味,尤如戀愛中的甜酸苦辣;而「Touch the Bee」則以檸檬利口酒、菠蘿、蜂蜜及自家製洋甘菊氣泡茶調配而成,在表面綴以食用花,酸酸甜甜的味道就像一個熱戀中的愛情故事,十分有意境。

