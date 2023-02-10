情人節來點新意思！去Gastrobar呷雞尾酒、吃精緻日系小食談心！香艷Berry Sour、焦糖咖啡伏特加、海膽明太子蟹肉「雪糕筒」，感受戀愛甜酸苦辣

下星期就是情人節，大家預備好怎樣慶祝了嗎？除了吃燭光晚餐、去一趟浪漫Staycation，和伴侶找個高雅又靜靜的地方聊天談心，或許也是個不錯的選擇。近日尖沙咀新開的Gastrobar「room 3」，有別於一般酒吧，這裏主打東瀛風格Cocktail，更在情人節特別推出限定menu，或能給你和情人帶來驚喜。

「room 3」以日本「以酒會友」文化為概念，佔地約2,000平方呎，裝潢以天然色調與鏡面元素為主，簡約同時不失高級感。店內一共提供78個座位，更分成三大用餐空間，不同風格帶出不同情調感覺。最大的主用餐區「Akasaka Room」以竹林和鏡面為設計主題，與情人聊天談心同時亦可在這裏欣賞Bartender的調酒表演，氣氛十足。

「Ginza Room」透過牆身的鏡飾與客人互動，在用餐區內大家更可按不同需要隨意移動桌椅，用來作party room就最合適不過。而「Roppongi Room」則主打高私密度，令人不禁想和情人在這裏靜靜的過上一晚。

適逢情人節，「room 3」更推出「Let the Loving Be-Gin」限定menu，以蘇格蘭的琴酒專家「亨利爵士琴酒（Hendrick’s Gin）」作引子，調製出兩款情人節cocktail。當中「Berry Sour」加入了雜莓糖漿及檸檬汁，味道帶淡淡苦澀味，尤如戀愛中的甜酸苦辣；而「Touch the Bee」則以檸檬利口酒、菠蘿、蜂蜜及自家製洋甘菊氣泡茶調配而成，在表面綴以食用花，酸酸甜甜的味道就像一個熱戀中的愛情故事，十分有意境。

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