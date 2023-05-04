母親節和媽媽過一個甜蜜下午！5大護膚主題下午茶：送Guerlain殿級蜂皇禮品、韓式茶系健康甜點、2日限定鹹甜點升級

馬上就是母親節，大家預備好怎樣和母親大人慶祝了嗎？除了送上媽媽最愛的手袋首飾，當然也要帶媽媽去吃餐好，慰勞她在一整年間照顧家庭的辛勞！難得的母親節，比起一般下午茶，和護膚品牌聯乘的主題下午茶相信更為吸引。除了能享受一個悠閒下午，更能把護膚體驗帶回家，想必母親必定歡喜！

朗廷酒店 x Guerlain：清新蜂蜜主題+歎殿級蜂皇hand treatment！

Guerlain的Abeille Royale殿級蜂皇系列向來是不少女士愛用之一，最近朗廷酒店就和Guerlain聯乘，把蜂蜜元素注入下午茶美點，推出期間限定的釀愛「蜂」收下午茶！

下午茶以蜂皇系列的橘黃色為主題，光是造型外觀已高貴優雅！所謂「先鹹後甜」，鹹點方面，有鵝肝馬卡龍配白酒啫喱、菲達芝士及蜂巢蜜西瓜、三文魚籽蟹肉沙律和墨西哥蕃茄醬吞拿魚，每款也是別緻小巧，賞心悅目。下午茶的甜點則有玫瑰荔枝啫喱、香脆杏仁蜂蜜蛋糕、新鮮無花果士多啤梨慕絲和佛手柑茉莉香牛奶朱古力忌廉餅，注入各式花香的甜點不至過甜，適合母親們口味。

現凡享用下午茶，即可獲贈Guerlain的美肌香氛體驗套裝，當中包括殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華、升級版水凝黑蜂活肌蜜和再生修護雙效眼精華等，更可憑禮遇換領卡到指定分店享用尊享殿級蜂皇手部護理服務一次，吃完下午茶再帶媽媽去護理雙手，放鬆身心，享受一整天吧！

釀愛「蜂」收下午茶

價錢：$698／兩位

日期：2023年5月1日至6月30日

時段：

星期一至五：下午3時至5時30分

星期六、日及公眾假期：下午2時15分至4 時15 分／下午4時30分至6時30分

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