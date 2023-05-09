為媽媽送上驚喜！6大精緻母親節蛋糕推介：鮮花打卡系列、純素黑白配主題、玩味十足盆栽造型，盡顯甜蜜愛意！

這個周末便是每年一度的母親節，各位子女當然要趁這個日子，好好慰勞辛勤打理家中事務的媽媽！除了送禮物和帶媽媽去吃餐好，怎少得一個精緻美觀的母親節蛋糕？讓媽媽一盡打卡樂趣之餘，更能表達對媽媽的甜蜜愛意！這次編輯部精心搜羅6間餅店的精緻造型母親節蛋糕，送一個驚喜給媽媽吧！

滿滿少女感！Vive Cake Boutique鮮花系列打卡蛋糕

母親節當然要為媽媽送上鮮花以表愛意！Vive Cake Boutique今年的母親節蛋糕系列以鮮花設計為主題，裝飾用的鮮花更是由人手每天新鮮挑選！「As Sweet As Mama」以朱古力勾劃出優雅女神姿態，在旁綴以橙粉色系的鮮花，宛如花圈頭飾，少女感滿分。蛋糕底可選伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉，或雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲，蛋糕軟綿濕潤，入口甜蜜，總有一個口味媽媽會喜歡。

以另一鮮花造型登場的，還有以花盒設計為概念的「Love You Bunches」。蛋糕上放上了粉色和白色系的鮮花，遠看真的宛如一個小花盒，媽媽們必定一看愛上！口味方面，則可選擇紅絲絨蛋糕配忌廉芝士，或朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉，各有各吸引！

Vive Cake Boutique

供應日期：即日至2023年5月31日

訂購網站：Vive Cake Boutique

註：提前最少3天預訂

下一頁：紫薯控媽媽最愛！粉色系玫瑰紫薯蛋糕