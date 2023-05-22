隨安縵紐約，深入藝術家工作室、一探最具代表性的文藝地帶，定格這座城的魅力

紐約為何一直這麼吸引人？站在川流不息的人群中，你又感受到了甚麼？



一座城市之所以讓人難忘，不僅僅在於城市本身，而是你在那座城的所見所聞，以及經歷和感受。當記憶中，那一個個又長又短的片段慢慢豐富了我們的故事，便會逐漸成為腦海中值得細味的回憶。

結合都市摩登與東方禪意的安縵紐約



去年落成的安縵紐約讓這座城市又多了一個讓人到訪的理由。酒店坐落於第五大道和57街交匯處，位於曼哈頓歷史悠久的地標建築皇冠大廈（Crown Building）中。皇冠大廈由Warren & Wetmore建築事務所於1921年建造，而當時的紐約、芝加哥等地，受包浩斯影響，開始出現現代主義及裝飾藝術風格（Art Deco）為主設計的摩天大樓，而皇冠大廈就是其中一個以此為設計風格的建築，可從其鮮明的幾何元素和直線為主軸的設計中所感受到。在1929年時，更作為紐約現代藝術博物館（MoMA）的首展場址。

繼2014年的安縵東京後，安縵紐約成為品牌的第二個都會型酒店，更邀請了建築事務所Denniston 的著名建築師Jean-Michel Gathy親手操刀，而出自他手的酒店設計包括瑞吉酒店、文華東方酒店、白馬酒店和四季酒店等。安縵紐約雖位於大都市，但酒店設計則延續安縵的DNA——平靜。Jean-Michel Gathy結合東西方神韻，在摩登的建築外表之下，注入了絲絲東方禪意。酒店設有83間房，房間均以和暖的木调和淡雅的大地色調為主；室內設計結合呼應建築本身的幾何元素，綴以屏風、簡約設計的燈飾等，在煩囂的大都市中，打造一處靜謐一隅。待午後的陽光透過窗戶照射進來，位於房內的松樹壁畫仿如添上了生機，散發優雅大氣之感。

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除了建築設計讓人讚歎，月前，安縵紐約推出了全新的文化藝術活動，讓賓客的到訪變得更加有趣及難忘。



走進切爾西區，一探畫廊聚集地的魅力

切爾西區Chelsea是紐約首屈一指的畫廊聚集地，集合多間國際級和本地畫廊，還有多間博物館，包括由建築師Renzo Piano設計的惠特尼美術館Whitney Museum，以及由日本建築師妹島和世、西澤立衛（SANAA）和紐約當地公司Gensler所設計的New Museum 新當代藝術博物館，在這裡，有城市的活力，也有輕鬆的氛圍。

活動將由現代及當代藝術史學家主持及講解，從切爾西區到下東區，可選擇探索大都會藝術博物館，欣賞博物館藏品，包括曾在皇冠大廈內展出的早期作品；又或者徒步全球最大的藝術家社區——布魯克林，先後探索布什維克的Clearing Gallery、威廉堡的Boiler and Pierogi Gallery和Brooklyn Art Space，以及Gowanus Studio Space，深入紐約最具代表性的文藝地帶，一探畫廊業態及創意街區。

深入藝術家工作室，切身了解藝術創作

除了文藝地帶，推出的文化藝術活動也包括走訪多個藝術家的工作室，與當代雕塑家、畫家等藝術工作者進行面對面的交流，更貼身的探索他們在藝術路上的創作進程與理念。與此同時，賓客還可參與有本地藝術工作室舉辦的工作坊，以探索藝術這件事。

跟隨時尚攝影師，定格紐約的時尚魅力

喜歡攝影的你，別錯過由安縵紐約與徠卡Leica合作所推出的一系列獨家工作坊和體驗。喜歡遊走城市街巷的你，不妨拿著Leica，跟隨攝影大師走訪城市中的特別之地，讓鏡頭定格時次旅行的回憶；也可探索雜誌中的時尚大片，究竟是在何處，以及是如何拍出來的。除了城市風光，喜歡人像攝影的，可以參與由著名攝影師Mark Mann主持親授的人像攝影工作坊。體驗將在攝影棚內進行，為期三天，期間將示範從準備到成片等一系列攝影、打光等技巧，讓賓客體驗專業攝影的過程。

終於等到出行限制逐漸放行，你的下一站目的地，又會是哪裡？

安縵紐約

地址：美國紐約皇冠大廈第五大道730號

查詢：amannewyork.com



