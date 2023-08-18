中秋節精緻月餅禮盒推介！Lady M粉色圓拱型首飾盒、Ralph’s Coffee小熊三輪車造型、置地文華超實用「便當盒」，體面又吸睛！

數數手指，原來已踏入八月中，差不多又到中秋佳節。每年中秋，最叫人苦惱的都是挑選月餅禮盒送給親朋戚友，送禮想要得體，除了要選對口味，精緻包裝十分重要，這次為大家推介一些體面又吸睛的月餅禮盒，送給親朋戚友就最適合不過！

#1 少女心爆發！Lady M Moonglow禮盒

Lady M每年的月餅禮盒都十分受歡迎，皆因品牌在禮盒包裝上花盡心思，每每看到都叫人少女心大爆發！今年 Lady M 推出的「Moonglow中秋月餅禮盒」同樣沒令人失望，淡粉色的圓拱型禮盒以純素皮革裝飾和毛絨仿麂皮製成，光是質感已大有心思。盒身飾以金色兔子、節日燈籠、花卉和月亮的壓花圖案，更顯高雅。禮盒兩側擺放月餅的小抽屜和內格同樣精緻，吃完月餅，可用作首飾盒或擺設使用，點綴家中角落。

每個禮盒含有6件共三款口味的月餅，柚子牛奶奶皇月餅內餡用上了糖漬柚子皮加入香滑忌廉，味道甘甜，散發陣陣果香；班蘭抹茶奶皇月餅以班蘭內餡味道層次分明，襯托著絲絲松子仁、雲呢拿及椰子香氣；而荔枝玫瑰奶皇月餅則使用了香甜荔枝乾，配以玫瑰花香，甜蜜高貴，味道清新。

Lady M Moonglow中秋月餅禮盒

價錢：$638／盒

早鳥價：$618／盒（即日起至 8月31日，以禮券形式於分店發售）

換領日期：即日至10月2日

換領地點：各 Lady M 香港分店（香港國際機場店除外）

*2023年9月28日至10月2日期間只限於中環國際金融中心店及尖沙咀海港城店換領

查詢／訂購：3956 1494

#2 治癒可愛感max！Ralph’s Coffee小熊三輪車月餅禮盒

Ralph’s Coffee每年的中秋月餅禮盒也是造型獨特，繼去年的「小熊咖啡店」，今年品牌以經典的咖啡三輪車作設計靈感，推出了做型三輪車造型的月餅禮盒。禮盒以品牌綠白主調顏色亮相，後方的Coffee BEAR-ista小熊咖啡師捧著熱咖啡，可愛趣緻；三輪車車身用上金屬盒子物料，做工一點也不馬虎，像真度相當高。三輪車前盛滿裝飾白花的小籃子、可收起帆布傘子，同樣為三輪車增徒添柔和可愛元素，單是看著也能治癒心靈！

車身櫃子內藏6件迷你月餅，分別有流心奶黃和流心抹茶味道，前者奶香四溢；後者則選用京都宇治有機抹茶 Kotoshina，重現了Ralph’s Coffee 抹茶鮮奶的風味，醇厚馥香、質感順滑，不嗜甜的家人也會喜歡。

Ralph’s Coffee 月餅禮盒

價錢：$488／盒

早鳥價：$428／盒（即日起至 8月20日）

換領日期：8月21日起

換領地點：

Ralph’s Coffee 置地太子大廈店：中環遮打道 10 號置地太子 M 樓 M12-M16 號舖

Ralph’s Coffee 海運大廈店：尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OT313 號舖

查詢／訂購：ralphlauren.com.hk

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