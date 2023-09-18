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18/09/2023

愜意的秋日下午！美妝／護膚品牌聯乘下午茶：RMK秋色美點、The history of Whoo奢華韓式風味、Maison Louis Marie精緻法式風情

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自入秋後，清涼的微風趕退了炎夏的悶熱感，這幾天總感覺除了人變得精神，胃口也變好了。現在出門不用再大汗疊細汗，又是時候約定閨密好友，享受假日的愜意好時光。近日不少美妝護膚品牌都聯乘酒店，推出新的主題下午茶，品嘗精緻美點同時能把美妝護膚好物帶回家，很吸引！

 

#1 秋意滿滿！RMK x尖沙咀凱悅酒店：耀眼秋色下午茶

 

 

　　先有尖沙咀凱悅酒店聯乘日本彩妝品牌RMK的「耀眼秋色下午茶」，酒店廚師團隊以RMK全新「Love Monochrome」2023秋季彩妝系列為靈感，炮製出九款秋色下午茶美點，滿載秋日滋味。甜點以迷你南瓜造型現身的南瓜芝士蛋糕最為精緻；栗子山、蜂蜜抹茶泡芙、朱古力紅桑子胡桃撻、焦糖啤梨撻和紅酒無花果鬆餅同樣吸睛，每款也很適合打卡！

 

 

　　鹹點則有橘子醃製吞拿魚及三文魚、慢煮鴨肉芝麻脆筒和巴馬火腿脆片粟米炒蛋黑松露軟包，清爽開胃，同時精緻悅目；飲品有南瓜馬天尼或海鹽焦糖咖啡以供選擇，同樣充滿秋意。

 

　　每位惠顧下午茶的客人可獲贈RMK潔膚底妝旅行套裝一份，同時憑邀請卡可到RMK專櫃體驗個人化眼妝或修眉服務（價值$636），想體驗RMK的秋日彩妝，便不要錯過了！

 

 

Read more：秋季眼影盤新品：Clé de Peau全新色彩組合、THREE一抹染暈眼影霜、RMK限量純色風格，抹出秋日質感棕紅眼妝！

 

耀眼秋色下午茶

價錢：$538／兩位（另加一服務費）

日期：即日至2023年10月31日

時間：逢星期一至日；下午3時至5時

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

訂座：尖沙咀凱悅酒店／3721 7700

 

下一頁：奢華韓式風味！后 x 麗思卡爾頓酒店

 

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