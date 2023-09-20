隈研吾操刀！日本首間零碳酒店Itomachi Hotel 0，融入自然元素的永續設計

石縋山是西日本的最高峰，與富士山並稱為日本的七靈山之一。站在山頂處，可眺望平靜的瀨戶內海，幽靜的環境和自然的風光讓人心曠神怡。近月，山中迎來了一家新酒店——ITOMACHI HOTEL 0，由日本建築大師隈研吾操刀，以永續、環保為主線，是日本首間零碳酒店，同時也是首間被認證ZEB（Zero Carbon Emission Building）的酒店。

隈研吾擅以將建築與周邊環境互相融合，模糊邊界感，也常常使用天然建材為主，將自然融入建築之中。酒店的佔地面積約907平方米，分為南、北、東三館，包括樓高兩層的「RECEPTION CAFE棟」與「HOTEL棟」，以及帶有露天溫暖的單層獨立「VILLA棟」，共有57間房。隈研吾以西條市的自然景色為靈感，將當地的景緻與文化緩緩融入設計之中。相連的屋頂就如石縋山的連綿山脈，中庭的湧泉著西條市的百選之一的名水「內木」，建築外形採用簡約、利落的線條，坐落於一片綠油油的草地上，與蔚藍的天空相映相襯。

屋頂微微傾斜，鋪滿太陽能板，以天然熱能代替建築所使用的電量，而建築內也盡量採用再生、循環使用的材料，如布料、玻璃等，以達到減碳的目標。而室內設計則和景觀設計則由Dugout Architects負責，同樣將當地原始的自然元素融入其中，如2億年前沉積海底的岩石，以及當地的礦石——伊予青石。室內的設計以自然素雅的色調為主，也融入了這股清澈澄瑩的青色調，在陽光的照射下，顯得更為清亮，透著一絲透明感，讓自然穿梭室內室外。

地址：日本愛媛縣西條市朔日市250－7

網址：Itomachi Hotel 0