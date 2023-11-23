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23/11/2023

國際星級日本料理名店Nobu回歸！重拾名物鱈魚西京燒美味！名廚私心推薦南美辣椒油甘魚、特式煎炙刺身

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Text: Christy Yiu Photo: Nobu Hong Kong

　　麗晶酒店重新開幕後，當中的經典餐廳紛紛回歸，至今仍是一位難求。嘗過了The Steak House、麗晶軒的經典名菜，酒店又為大家帶來驚喜：Nobu Hong Kong於麗晶酒店重開，那讓人念念不忘的秘魯風格日本料理，還是一樣水準嗎？

 

Nobu Hong Kong

 

　　由頂級日本名廚松久信幸（Nobu Matsushisa）及羅拔迪尼路創立的Nobu，2006年時首次在香港插旗，餐廳主打創新及帶南美風情的日本料理，以頂級食材創製出揉合秘魯元素的日式體驗，Nobu就是松久信幸從日本、美國到秘魯旅程中，一路上所遇到風土人情的結晶品。

 

Nobu主理人松久信幸

 

　　闊別數年，酒店有了新裝潢，香港的飲食文化同樣在改變，人人愛吃Omakase，對Nobu San來說，也是一種驚喜。「一直以來，香港也是我最喜歡的美食天堂。廚師發辦這種型式可以讓我們展示季節性食材，和客人一樣踏上美味旅程，我當然開心。」

 

以全新裝潢亮相的Nobu

 

惹味開胃前菜 ──獅子唐辛子、香辣三文魚粟米餅、鱈魚炸丸子

 

　　這次回歸麗晶酒店，餐廳景觀同樣俯瞰能維港全景和天際線，是視覺和味覺的雙重享受。前菜先有「獅子唐辛子」，大廚以猛火快煎獅子唐辛子，以味噌、馬爾頓天然海鹽及芝麻調味，鹹香惹味，加上有檸檬汁提鮮，是佐酒良物。

 

獅子唐辛子 $90

 

　　Nobu彷彿就是「創新」二字。「香辣三文魚粟米餅」靈感源自秘魯的粟米餅小食，來到Nobu，大廚添上了三文魚刺身粒，搭配辣味噌醬汁，置於粟米餅中，最後再綴以藍色乾花，鮮中帶辣，口感層次亦是豐富，吃一口已甚開胃。

 

香辣三文魚粟米餅 $80 per pcs

 

下一頁： Nobu San私心推介！油甘魚配南美辣椒、Nobu式刺身、味噌鱈魚

 

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