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07/12/2023

聖誕下午茶2023｜精緻打卡聖誕Afternoon Tea推介：人氣Tiffany藍盒蛋糕、魚子醬主題鹹點、IG-able點心架，過一個快樂愜意的佳節下午！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　年末節日氣氛濃厚，數數手指，還有兩個多星期就到聖誕節！慶祝佳節，又怎能要少了一個IG-able的聖誕下午茶，既可和閨蜜們約會，又能和家人共度愜意時光。今天編輯部為大家精選了幾間精緻又得體的聖誕tea set，快快記下來，一起慶祝聖誕吧！

 

#1 超人氣Tiffany藍盒蛋糕！The Tiffany Blue Box Café

 

　　難得節日，當然要好好的寵一寵自己。由Tiffany & Co. 開設的The Tiffany Blue Box Café今年同樣推出聖誕限定的冬日下午茶。在經典高貴的三層擺盤上，擺放了一系列的精美甜鹹點。當中甜點包括餐廳最受歡迎的 Tiffany 迷你Blue Box，外層如珠寶盒般精緻小巧，打開內層則為焙茶慕絲、濃縮咖啡啫喱和朱古力果仁脆片，好吃又好看。

 

 

　　其他甜點還有士多啤梨芭菲、斑蘭椰子慕斯蛋糕、蛋白檸檬撻、鳥巢朱古力蛋等，每款也是打卡一流；而鹹點則有椒麻鮑魚撻、鵝肝巴馬火腿泡芙、魚子醬香蔥吞拿魚他他薄脆、龍蝦三文魚籽沙律等，當然少不了自家製的香蒜鹽之花鬆餅和法式杏仁蛋糕，滿滿的幸福感！

 

龍蝦三文魚籽沙律

椒麻鮑魚撻、魚子醬香蔥吞拿魚他他薄脆

 

　　除了精緻美點，下午茶還包括了Free Flow無限暢飲雷司令氣泡白葡萄酒和其他指定飲品，同時更可免費獲贈Tiffany & Co.限量環保袋一個。

 

Tiffany 冬日限定下午茶

價錢：$788／兩位

日期：2023年12月4日至2024年1月1日（2-6pm）

地址：尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

訂座：網上訂座／2362 9828

 

 

下一頁：奇妙聖誕氛圍！K11 MUSEA Artisan Lounge

 

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