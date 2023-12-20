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20/12/2023

聖誕蛋糕2023：12款精緻聖誕蛋糕推介！童趣小熊敲碎主題、限定奢華千層酥、緞帶朱古力咖啡聖誕樹，派對打卡超吸晴！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　聖誕派對，除了吃聖誕大餐、和朋友交換禮物，也有甜點控最開心的moment：就是能吃上不同款式的聖誕蛋糕！難得的節日，一個應節又得體的聖誕蛋糕，既可彰顯主人家的品味，又能讓大家開心度過節日，今天編輯部為大家精選了8款聖誕蛋糕，It’s party time！

 

#1 四季酒店：超可愛！童趣小熊敲碎蛋糕

 

　　想要夠體面，四季酒店的蛋糕向來也是不少人的首選。今年四季酒店的聖誕蛋糕走也是可愛風格，當中以小熊造型登場的敲碎蛋糕最為吸引，蛋糕以海鹽焦糖和朱古力榛子製成，以木槌敲碎小熊外殼，內藏甜蜜驚喜；而經典的聖誕樹幹蛋糕以香料朱古力及香梨為主角，分為紅綠兩色造型，中間飾上聖誕老人的標誌性腰扣，充滿童趣感。

 

香料朱古力及香梨聖誕樹幹蛋糕 $920

小熊海鹽焦糖及朱古力榛子敲碎蛋糕 $ 1,600

 

地址：中環金融街8號四季酒店大堂樓層餅店

預訂：https://shopfourseasonshk.com/

 

#2麗晶酒店：創意黑白聖誕木頭蛋糕

 

　　麗晶酒店自重開後，不論酒店餐廳還是糕點也大受歡迎。今年酒店繼續由行政糕點總廚楊焯賢領軍，準備一系列自家製聖誕糕點，當中聖誕木頭蛋糕分為黑白兩款，黑朱古力款的蛋糕底為朱古力海綿蛋糕，配上70%的黑朱古力慕斯、紅桑子果醬、伯爵茶奶油和可可脆米餅底，香濃幼滑，朱古力控最愛；而白朱古力款則為乳酪紅桑子海綿蛋糕，配以乳酪脆米餅底、馬達加斯加雲呢拿慕斯、柑橘啫喱和椰子朱古力忌廉，清新不甜膩，如白色聖誕般的造型更是吸睛！

 

聖誕木頭蛋糕（黑／白） $388

 

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

預訂：https://regenthkshop.com/zh-hant

 

下一頁：港麗酒店法國栗子蛋糕、瑰麗酒店限定大溪地雲呢拿千層酥

 

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