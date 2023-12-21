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21/12/2023

冬日佳節微醺時光：3間特色新酒吧推介！絕美維港景配玩味港式雞尾酒、法式番紅花Negroni、日系Tailor-made Cocktail

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　年末在即，慶祝派對接踵而來，難得和親朋好友聚首一堂，派對過後難免會意猶未盡，想繼續把酒談心，到酒吧喝杯雞尾酒固然是首選。近期城中又有哪些特色新酒吧，既適合好友聚會，又能讓情侶們留下難忘回憶呢？

 

Avoca @ Mondrian Hong Kong：坐擁維港美景+地道特色雞尾酒！

 

　　Cocktail好喝，若有美景伴隨，更能添上浪漫氣氛。本月初開幕新酒店Mondrian Hong Kong，才剛開幕已人氣急升。當中位於酒店38樓的全新酒吧Avoca坐擁維港景色，美景襯托下的微醺時光，份外愜意。

 


位於Mondrian Hong Kong 38樓全新酒吧Avoca

 

 

　　酒吧秉承Mondrian「Inspired. By People 」的理念，請來獲獎級調酒師Joe Vil-lanueva出任酒吧主管及首席調酒師，來到香港，Joe在經典Cocktail中加入本地元素，把香港地道美食變成雞尾酒，重新定義調酒藝術。

 


Avoca酒吧主管及首席調酒師Joe Vil-lanueva

 

　　要數Menu上最特別的Cocktail，LGM Mary把傳統Bloody Mary變奏加入老干媽辣醬調製、Sesame and Peanut Butter Sour則以芝麻花生醬加入威士忌調配、而Clay Pot Negroni則取材自迷你菠蘿包和港式煲仔飯，每款也是驚喜。

 


LGM Mary $128

 


Sesame and Peanut Butter Sour $138

 

　　除了特色雞尾酒，Avoca亦提供以香港美食為靈感的小食菜單，像是廣東避風塘式風味的龍蝦蟹肉包、如台式三杯雞般惹味的脆皮雞腿肉窩夫和招牌煙燻牛肉Ciabatta三文治，配以由Joe特調的鹹味雞尾酒，充滿地道情懷，有否勾起你的回憶？

 


Lobster & Crab Rolls $238

 


Crispy Chicken Waffle $198

 


Ciabatta Beef Pastrami Sandwich $258

 

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong 38樓

訂座：Mondrian Hong Kong／3550 0388

時間：星期一至日 6:30am-1am

 

下一頁：La Suite：星級名廚旗下法式小酒吧！

 

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