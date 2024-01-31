Travel & Dining
Travel Food Map Wine Recipe

31/01/2024

情人節2024：精選Valentine's Day限定套餐推介！維港美景山景伴歐陸菜、經典炭烤頂級美國牛、矜貴鐵板燒A5和牛鮑魚cooking show，浪漫甜蜜回憶滿滿！

#法國菜 #情人節 #生蠔 #海鮮 #日本料理 #懷舊 #鐵板燒 #Food Map #扒房 #Dining #割烹 #Paper Moon #阿拉斯加長腳蟹 #Fine Dining #情人節晚餐 #The Steak House #三原鐵板燒 #美國牛 #炭烤 #美食特集 #情人節2024 #情人節套餐2024 #太平山餐廳 #Racine
  • 收藏文章
Photo: 官方圖片

　　情人節，可謂一年一度最重要的日子之一，送上鮮花禮物不在話下，一頓精緻的晚餐往往最能留下甜蜜回憶。遊走港九，不少特色餐廳也在2月14日這天推出情人節限定餐單，還未準備好的話，不妨看看以下為大家精選的幾間的餐廳，為這獨特的一晚，添上浪漫幸福氛圍。

 

#1 Paper Moon：飽覽維港天際線！巴力克煙燻三文魚配魚子醬超好吃！

 

 

　　美食當然要有美景伴隨，毗鄰維港的Paper Moon坐擁落地大玻璃，坐下瞬間飽覽維港天際線，絢麗壯觀，即使美食還未奉上，已大大加分。

 

　　Paper Moon的六道菜情人節晚宴套餐以兩款精緻奢華的前菜揭開序幕，香煎鵝肝伴鮮蘋果蓉及紅肉柚子白酒汁用上脂香豐腴的鵝肝，配以清新的蘋果蓉和紅肉柚子白酒汁，食慾大開。而巴力克煙燻三文魚伴魚子醬及白蘆筍選用有「魚中之王」之稱的巴力克煙燻三文魚，魚香味濃，與魚子醬同吃，齒頰留香。

 

香煎鵝肝伴鮮蘋果蓉及紅肉柚子白酒汁

巴力克煙燻三文魚伴魚子醬及白蘆筍

 

　　接著有意式水牛芝士雲吞伴海膽汁，海膽鮮甜，配以軟滑香濃的水牛芝士，即時剌激味蕾，為主菜做準備。主菜有智利鱸魚伴豌豆蓉及煙燻豬肉碎，以及巴馬火腿慢煮小牛柳卷伴黑松露，前者肉質嫩滑細膩、後者則軟嫩多汁，充滿牛香。最後以白朱古力紅桑子慕絲伴玫瑰花果醬作結，型慕絲配上鮮艷果醬，更添情調。

 

意式水牛芝士雲吞伴海膽汁

智利鱸魚伴豌豆蓉及煙燻豬肉碎

巴馬火腿慢煮小牛柳卷伴黑松露

白朱古力紅桑子慕絲伴玫瑰花果醬

 

Paper Moon六道菜情人節晚宴

價錢：$1,588／位

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OTE 301號舖

時間：6pm – 11:30pm

電話：2156 2256

 

下一頁：太平山餐廳 ── 懷舊甜蜜氣氛！海鮮拼盤大滿足

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#法國菜 #情人節 #生蠔 #海鮮 #日本料理 #懷舊 #鐵板燒 #Food Map #扒房 #Dining #割烹 #Paper Moon #阿拉斯加長腳蟹 #Fine Dining #情人節晚餐 #The Steak House #三原鐵板燒 #美國牛 #炭烤 #美食特集 #情人節2024 #情人節套餐2024 #太平山餐廳 #Racine
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk