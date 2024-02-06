情人節朱古力禮盒、蛋糕推介：法式bonbons朱古力禮盒、玫瑰赤桃蛋糕、士多啤梨千層芝士蛋糕，為味蕾帶來甜蜜

情人節將至，能為伴侶花上心思，在浪漫的節日裏送上一份禮物，也是一種幸福。而一盒小小的朱古力，或一個精美的蛋糕，似乎亦不失為一個浪漫的點綴。在此，為大家精選不同品牌於情人節推出的朱古力禮盒和限定蛋糕，不如就和愛侶一同為味蕾也帶來甜蜜的感覺！

Venchi 真愛圓形小禮盒、甜蜜精選巧克力方形禮盒

來自意大利的高級雪糕品牌Venchi大家一定不陌生。今年情人節，品牌以心動為靈感，將送朱古力的美妙心情注入其中，推出了幾款不同主題及口味的朱古力禮盒，為情人節增添甜蜜感。簡約如真愛圓形小禮盒，就有五款不同口味的朱古力，同時以心形呈現，為粉紅泡泡再添浪漫。若喜歡不同口感，可選擇甜蜜精選巧克力方形禮盒，內裏有Chocoviar焦糖朱古力、朱古力薄片和牛奶朱古力。另一款真愛迷你書形Cremino及Chocoviar巧克力禮盒裏，就有令人垂涎欲滴的Chocoviar焦糖朱古力和柔滑的Cremino，就好像一本朱古力書般，滿滿的甜蜜感。

查詢：Venchi

Fortnum & Mason朱古力盛宴：Heart Chocolate Selection Box

來自英國的Fortnum & Mason以古希臘哲學中八種愛情為靈感，推出不同系列的情人節禮盒，不論是熱戀中的愛侶，還是仍在建立關係的伴侶，都能在從浪漫精緻到可愛迷人的禮盒中，一同擁抱各種愛的形狀。

Heart Chocolate Selection Box 就如一場朱古力盛宴，內含櫻桃酒心黑櫻桃松露朱古力、香烤焦糖榛子牛奶朱古力，以及倫敦氈酒松露白朱古力，有齊牛奶朱古力、黑朱古力和白朱古力，絲絨般的口感，令人一試傾心。小巧的Miniature Heart Salted Caramel Chocolate Truffles 內涵品牌的經典焦糖牛奶朱古力，每顆都是品牌的獨立秘方並且在英國製造，盡顯心思。除了香濃誘惑的朱古力，還有十分可愛的愛情鳥糖霜餅乾；盒內互相依偎的藍色愛情鳥、愛心和愛心果實，宛如營造了一個甜蜜的畫面，充滿氣氛！

*只限於 K11 MUSEA旗艦店有售

查詢：Fortnum & Mason

agnès b. 法式bonbons朱古力情人節禮盒、La Rose玫瑰赤桃蛋糕

每每經過agnès b.，都會被它的鮮花與甜點所吸引。除了憑花寄意，agnès b.於今個情人節推出的朱古力禮盒和蛋糕都同樣吸引。值得一提的是，agnès b. DÉLICES都特別為此新增了7款口味，包括蜂蜜覆盆子黑朱古力、士多啤梨朱古力、蜂蜜玫瑰黑朱古力、榛子杏仁牛奶朱古力、伯爵茶朱古力、牛奶朱古力配原顆榛子、70%濃朱古力配原顆杏仁。法式bonbons朱古力情人節禮盒就可以根據愛侶的喜好，自選10顆不同風味的朱古力，再以充滿浪漫氣息的心形及櫻花禮盒呈現，讓愛侶打開時，便可感受到滿滿的愛意。若喜歡充滿口感的朱古力，不妨一試這款法式軟心朱古力禮盒，內有11粒軟心朱古力，香脆的外層裏是軟滑的朱古力心，夾雜各款煙韌的乾果及果仁，如覆盆子荔枝蓉、熱情果蓉、杏仁榛子蓉等，為味蕾帶來層次。

除了朱古力，品牌今次亦推出了兩款特別版法式蛋糕，分別是La Rose玫瑰赤桃蛋糕和In My Heart茉莉杏桃蛋糕。前者是赤紅的玫瑰花造型，典雅高貴，以杏仁脆餅為餅底，外裹玫瑰香緹忌廉、赤桃啫哩慕絲及戚風蛋糕，微酸香甜。後者以浪漫的粉色花卉為主調，以法國傳統甜點朱古力達克瓦茲為基礎，加入茉莉茶慕絲、杏桃啫哩及香草忌廉，茶香味清。

查詢：agnès b.

Lady M 首創士多啤梨千層芝士蛋糕

相信Lady M 的手工千層蛋糕俘虜了不少女生的胃，在充滿氣氛的二月，品牌推出了全新首創士多啤梨千層芝士蛋糕，再添一絲氛圍。新品糅合兩款經典糕餅，分別將芝士蛋糕與千層蛋糕相結合，帶來全新的口感及體驗。士多啤梨千層芝士蛋糕的餅底以法國 Valrhona 士多啤梨朱古力及自家製薄脆製作，十分酥脆鬆化，為口感增添層次。蛋糕面綴以新鮮士多啤梨、士多啤梨果醬、青檸及檸檬皮，並以帶蜜糖風味的法國貴腐甜酒混和輕盈的淡忌廉，為蛋糕帶來一絲優雅與韻味。以特別設計的專屬盒子盛載，竹製的蛋糕盒烙上了士多啤梨藤蔓的圖案，中央是Lady M 標誌，裏裏外外都帶來耳目一新和質樸典雅的感覺。

查詢：Lady M