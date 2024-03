復活節7大特色下午茶合集！限定春日櫻花主題、聯乘可愛梳乎蛋！海鮮下午茶自助餐CP值最高

Rituals x Tomacado 「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura雙人限定下午茶」

說明是聯乘下午茶,亮點當然不只食物。凡惠顧「如淋春櫻」雙人限定下午茶,即可獲贈獨家禮品套裝,包括Rituals The Ritual of Sakura 淋浴啫喱泡沫50ml及Tea(blooms)荔枝櫻花烏龍茶,把下午茶的美好時光帶回家。

在這個花見季節,家居護理品牌Rituals Cosmetics特意聯乘花藝餐廳Tomacado 花廚,推出「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶。