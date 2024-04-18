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18/04/2024

MUJI第二間高級民宿登陸日本豐島！MUJI BASE TESHIMA：入住90年歷史古民家，飽覽一望無際的瀨戶內海

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　位於日本香川縣的豐島，以自然和藝術文化氣息見稱，每當瀨戶內國際藝術祭舉辦時，也會吸引來自世界各地的藝術愛好者到訪。在2025年瀨戶內國際藝術祭舉辦前夕，MUJI無印良品的生活副線MUJI BASE便在近月登陸豐島，推出旗下第二間民宿「MUJI BASE TESHIMA」。

 

 

 

　　承襲去年位於千葉縣鴨川市的首間MUJI BASE民宿「MUJI BASE KAMOGAWA」，MUJI BASE以「體驗當地文化」為核心，挑選不同地方的特色古老民居，融入自然文化元素，改建成富有當地人文氣息的民宿大宅。

 

 

　　MUJI BASE TESHIMA坐落於豐島家浦地區，從家浦碼頭路程僅約5分鐘，這幢古民家有長達90年的歷史，曾是2010年瀨戶內國際藝術祭的作品展地、餐廳，和員工宿舍。這次MUJI邀請室內設計品牌IDÉE合作，重新規劃室內空間，保留原始建築特色，把新概念、舊建築融為一體。

 

 

 

　　民宿的傢俱、家電和盥洗用品均來自MUJI，入住時會送上以豐島產檸檬製作而成的甜點和Welcome drink，房屋內亦有提供內自豐島或瀨戶內地區的特產食材，以及MUJI的人氣冷凍食品，讓客人自己下廚。

 

　　為了讓住客好好體驗在豐島的日常生活，MUJI BASE TESHIMA的住宿計劃由兩晚起跳，在這兩天中，住客除了可以在島上閒逛，亦能付費享受額外體驗，像是70分鐘的「眺望瀨戶內海SPA療程」（17,500）円，以及「職人上門壽司Omakase（兩人份）」（50,000円）等。

 

 

 

 

　　MUJI BASE TESHIMA將於4月26日正式開幕，一晚住宿由49,000円（二人）起，最多可入住4人，民宿設一個免費停車位置，適合喜歡自駕遊的大家。現時官方已開放於Airbnb網站預訂，如正考慮下年到瀨戶內國際藝術祭，不妨也趁機享受一下！

 

MUJI BASE TESHIMA

地址：香川県小豆郡土庄町豊島家浦

訂房：Airbnb

 

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