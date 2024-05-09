母親節2024 | 5大護膚／香氛聯乘主題下午茶！送蜂蜜護膚套裝／專業皮膚分析／皇牌人參養肌體驗，和媽媽度過甜蜜午後時光！

這個周末就是母親節！備好了鮮花、禮物、蛋糕，趁這天帶媽媽享受下午茶的愜意時光也不錯。今天為大家推介幾個和護膚香氛品牌聯乘的主題下午茶，相信母親大人必定喜歡！

維港凱悅尚萃酒店x FARMACY Beauty下午茶

維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳近日與美國純淨護膚品牌FARMACY Beauty合作，推出全新下午茶。以下午茶靈感源自 FARMACY Beauty的「Bee Your Skin！護膚哲學」，以蜂蜜、洋甘菊和無花果入饌，甜蜜入心。

下午茶甜點有洋甘菊泡芙、無花果杏仁撻、蜜糖薄荷球和檸檬接骨木花蛋糕，清甜不膩，是媽媽喜愛的口味；鹹點則有巴馬火腿吐司、布里芝士牛角包、蜜糖豆腐墨西哥卷餅和牛油果鮮蝦他他，同樣吸引。英式下午茶必備的鬆餅以無花果蜜糖口味登場，增添幾分清新。

護膚體驗方面，每份下午茶套餐可獲贈總值$300元的「Bee Your Skin! 蜂蜜基礎護膚套裝」，包括蜂蜜潤澤肌底精華（10毫升）、強效速修蜂蜜面膜（9克）、辣木籽卸妝潔面膏（12毫升）、蜂蜜喚醒眼霜（1.5毫升）、豐盈速效保濕精華（1.5毫升）以及FARMACY Beauty 85折優惠券。此外，透過官網訂座更可享低至8折優惠，性價比超高！

The Farmhouse咖啡廳 x FARMACY Beauty下午茶

價錢：$688／兩位

日期：2024年5月11日至7月1日

地址：北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

訂座：The Farmhouse咖啡廳

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