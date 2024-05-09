Travel & Dining
Travel Food Map Wine Recipe

09/05/2024

母親節2024 | 5大護膚／香氛聯乘主題下午茶！送蜂蜜護膚套裝／專業皮膚分析／皇牌人參養肌體驗，和媽媽度過甜蜜午後時光！

#The Blooms by ÉPURE #港麗酒店 #Sabon #IPSA #EPURE #美利酒店 #柏寧酒店 #維港凱悅尚萃酒店 #雪花秀 #香氛 #Scented Niche #護膚 #Dining #母親節2024 #下午茶2024 #母親節下午茶2024 #FARMACY Beauty #酒店下午茶 #Food Map
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　這個周末就是母親節！備好了鮮花、禮物、蛋糕，趁這天帶媽媽享受下午茶的愜意時光也不錯。今天為大家推介幾個和護膚香氛品牌聯乘的主題下午茶，相信母親大人必定喜歡！

 

維港凱悅尚萃酒店x FARMACY Beauty下午茶

 

 

　　維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳近日與美國純淨護膚品牌FARMACY Beauty合作，推出全新下午茶。以下午茶靈感源自 FARMACY Beauty的「Bee Your Skin！護膚哲學」，以蜂蜜、洋甘菊和無花果入饌，甜蜜入心。

 

 

　　下午茶甜點有洋甘菊泡芙、無花果杏仁撻、蜜糖薄荷球和檸檬接骨木花蛋糕，清甜不膩，是媽媽喜愛的口味；鹹點則有巴馬火腿吐司、布里芝士牛角包、蜜糖豆腐墨西哥卷餅和牛油果鮮蝦他他，同樣吸引。英式下午茶必備的鬆餅以無花果蜜糖口味登場，增添幾分清新。

 

 

　　護膚體驗方面，每份下午茶套餐可獲贈總值$300元的「Bee Your Skin! 蜂蜜基礎護膚套裝」，包括蜂蜜潤澤肌底精華（10毫升）、強效速修蜂蜜面膜（9克）、辣木籽卸妝潔面膏（12毫升）、蜂蜜喚醒眼霜（1.5毫升）、豐盈速效保濕精華（1.5毫升）以及FARMACY Beauty 85折優惠券。此外，透過官網訂座更可享低至8折優惠，性價比超高！

 

The Farmhouse咖啡廳 x FARMACY Beauty下午茶

價錢：$688／兩位

日期：2024年5月11日至7月1日

地址：北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

訂座：The Farmhouse咖啡廳

 

下一頁：美利酒店Garden Lounge x IPSA

 

【你點睇】五一黃金周逾75萬人訪港，不少遊客到「打卡位」體驗香港文化，你認為當局應如何推廣本港特色文化遊？► 立即投票

我要回應

You May Also Like

#The Blooms by ÉPURE #港麗酒店 #Sabon #IPSA #EPURE #美利酒店 #柏寧酒店 #維港凱悅尚萃酒店 #雪花秀 #香氛 #Scented Niche #護膚 #Dining #母親節2024 #下午茶2024 #母親節下午茶2024 #FARMACY Beauty #酒店下午茶 #Food Map
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Luxury Watch Trends for 2024
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk