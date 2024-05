Palace Hotel Tokyo「日本之最」體驗：隨「拉麵獵人」尋找必試拉麵、於隱蔽雪茄吧品嘗日本頂尖A5和牛三文治

去旅行,總是離不開住、食、玩,談及東京的老牌酒店,怎能不提坐落於護城河畔的Palace Hotel Tokyo呢?

酒店雖然開業多年,但依舊是奢華的代名詞。今年更獲得被稱為酒店奧斯卡的福布斯五星級酒店殊榮(Forbes Travel Guide Five Star Award)。除了住得好,對於吃貨來說,更是追求「Eat like a local」!除了上網看推介與評論,Palace Hotel Tokyo近日更推出了全新的美食住宿體驗——「日本之最-美食藝術」(The Best of Japan: The Art of Gastronomy),一次滿足住好、吃好、玩好!

Palace Hotel Tokyo以展示日本款待之精髓而聞名,全新「日本之最-美食藝術」提供一系列不同的美食體驗,以及兩晚豪華住宿,除了能在護城河畔的 Grand Kitchen 餐廳享用早餐外,當然不能錯過精彩的「外出覓食」。

尋找拉麵的極致

有「拉麵獵人」之稱的Brian MacDuckston從三藩市移居至日本逾15年,因為喜歡拉麵,期間不停發掘及品嚐廣受歡迎的拉麵,造訪超過超過2,000家拉麵店,隨後,更將其結集成書——《Brian's Guide to 50 Great Tokyo Ramen Shops》,與讀者分享。若喜歡拉麵的賓客,就不要錯過Palace Hotel Tokyo 獨家推出的兩小時或三小時的兩店之旅。隨「拉麵獵人」到訪各種風味獨特的拉麵店,品嚐時令的餐單!

東京街頭終極美食之旅

除了拉麵,東京還有不少必試的美食!由Brian MacDuckston精心設計的「Insider's B-kyū Gurume」之旅就會帶賓客穿梭街頭,花上半日或一日,尋找日常的「B級美食」。當中包括在下北澤(Shimokitazawa)“Curry Town”品嚐日式咖哩、由休閒餐廳到高級食府的日式燒鳥(yakitori)、在隱蔽的雪茄吧品嚐日本頂尖的 A5 和牛三文治,或由代代木(Yoyogi)魚販提供的居酒屋體驗和品味東京版禦好燒 — 文字燒等等,最後以日式手工咖啡店或日式手工精釀啤酒作為旅程的終點站,讓味蕾帶著清新的享受回到酒店。

