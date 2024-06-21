位於福岡的奢華露營住宿！Snow Peak YAKEI SUITE：集自然與豪華體驗於一身，探索野外之美！

想放鬆身心，不少人也會選擇外遊，利用幾天的時間，為自己「充電」。這個夏日，不妨住進位於福岡的「Snow Peak Yakei Suite Aburayama Fukuoka」，回歸旅遊的本質，探索大自然之美。

日本高級露營品牌Snow Peak自2020年起於長野縣白馬村、新潟燕三条市推出豪華住宿設施後，今年再於九州福岡推出「Snow Peak Yakei Suite Aburayama Fukuoka」，這次邀來了知名建築師谷尻誠操刀設計，以Villa、Cottage、Tent三種房型，提供「回歸自然、奢華享受」的住宿體驗。

Villa和Cottage房型主打與自然無縫連接的戶外生活，除了有寬敞的室外起居空間，房內同時有著桑拿、廚房等設備，在冬季的寒冷日子更能打開火爐取暖，體驗與自然共生的晚上。而Tent則以特色帳篷「Land Cave」設計，能住進6人，貼近真實戶外體驗，齊合喜愛露營人士，各有特色。

住宿餐廳由米芝蓮星級廚師吉武廣樹主理，精選當地的新鮮食材，結合法式料理的精緻和戶外生活體驗，部分料理更會安排由客人自己烹調，享受露營自炊樂趣。晚餐後，可到園內的Lounge，坐在戶外呷美酒、看美景。

體驗方面，住宿每天也舉辦咖啡烘焙工坊，選用來自當地篠栗珈琲焙煎所的咖啡豆，讓客人體驗精品咖啡的沖泡過程。在早上睛朗的時分，不妨到住宿附近的牧場逛逛，親親大自然。

Snow Peak「YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」

地址：日本福岡市南區柏原710-2

價錢：66,500円～／晚

預訂： Snow Peak