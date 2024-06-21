Travel & Dining
Travel Food Map Wine Recipe

21/06/2024

位於福岡的奢華露營住宿！Snow Peak YAKEI SUITE：集自然與豪華體驗於一身，探索野外之美！

#Travel #旅宿 #旅遊 #短線遊 #旅行 #大自然 #露營 #日本 #豪華旅宿 #福岡 #snow peak #身心靈 #YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　想放鬆身心，不少人也會選擇外遊，利用幾天的時間，為自己「充電」。這個夏日，不妨住進位於福岡的「Snow Peak Yakei Suite Aburayama Fukuoka」，回歸旅遊的本質，探索大自然之美。

 

 

　　日本高級露營品牌Snow Peak自2020年起於長野縣白馬村、新潟燕三条市推出豪華住宿設施後，今年再於九州福岡推出「Snow Peak Yakei Suite Aburayama Fukuoka」，這次邀來了知名建築師谷尻誠操刀設計，以Villa、Cottage、Tent三種房型，提供「回歸自然、奢華享受」的住宿體驗。

 

　　Villa和Cottage房型主打與自然無縫連接的戶外生活，除了有寬敞的室外起居空間，房內同時有著桑拿、廚房等設備，在冬季的寒冷日子更能打開火爐取暖，體驗與自然共生的晚上。而Tent則以特色帳篷「Land Cave」設計，能住進6人，貼近真實戶外體驗，齊合喜愛露營人士，各有特色。

 

 

　　住宿餐廳由米芝蓮星級廚師吉武廣樹主理，精選當地的新鮮食材，結合法式料理的精緻和戶外生活體驗，部分料理更會安排由客人自己烹調，享受露營自炊樂趣。晚餐後，可到園內的Lounge，坐在戶外呷美酒、看美景。

 

 

　　體驗方面，住宿每天也舉辦咖啡烘焙工坊，選用來自當地篠栗珈琲焙煎所的咖啡豆，讓客人體驗精品咖啡的沖泡過程。在早上睛朗的時分，不妨到住宿附近的牧場逛逛，親親大自然。

 

 

Snow Peak「YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」

地址：日本福岡市南區柏原710-2

價錢：66,500円～／晚

預訂： Snow Peak　

【你點睇】港大校政風波續發酵，蔡若蓮指若大學無法良好管治當局可收回撥款，你認為政府介入會否影響院校自主？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#Travel #旅宿 #旅遊 #短線遊 #旅行 #大自然 #露營 #日本 #豪華旅宿 #福岡 #snow peak #身心靈 #YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists
More
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

etnet.com.hk