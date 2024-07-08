踢走夏日悶熱感！5大特色主題下午茶：五星酒店當造荔枝入饌／聯乘Caudalie葡萄美肌／仲夏開胃泰式風味

盛夏天，天氣愈見悶熱，清新甜美的水果成為了夏日解暑良品。踏入7月，不少酒店和餐廳也推出各式各樣的主題下午茶，今個夏日，不妨相約閨蜜們，以一抹清新，踢走悶熱感吧！

四季酒店：The Lounge夏日荔枝下午茶

作為城中最受歡迎的酒店下午茶之一，四季酒店The Lounge推出限定的夏日荔枝下午茶，由酒店行政總廚Maxime Luvara和餅房行政總廚陳永雄Ringo Chan，選用當造荔枝入饌，炮製一系列的精美鹹甜點。

甜點有鳳凰單叢烏龍茶及荔枝蛋糕伴芒果汁、40%牛奶朱古力忌廉伴鮮荔枝，玫瑰荔枝法式忌廉泡芙，每口也散發濃濃荔枝香氣；全新鹹點則有鴨肝醬合桃麵包伴酸車厘子及香檳啫喱，手撕豬腿威化伴韓式泡菜等。配以酒店的招牌鬆餅和自家製野莓果醬、燈籠果杏桃醬、傳統英式忌廉，一個的愜意午後時光，唾手可得。

The Lounge夏日荔枝下午茶

日期：即日至2024年7月30日

時間：星期一至六下午2:30至6:00；星期日及公眾假期下午3:00至6:00

價錢：星期一至五 $495／位、$808／兩位；星期日及公衆眾期 $505／位，$848／兩位

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

訂座：3196 8882或thelounge.hkg@fourseasons.com或網上訂座

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