中秋節2024 | 8大精緻月餅禮盒推介！環保雙層便當禮盒／玉兔星影燈籠／復古高貴通花造型，貴氣得體不失禮！

過了七夕，差不多就是中秋佳節的日子。每年中秋，是和家人朋友團聚的好日子，除了賞月品茗，月餅自然是這天的主角。這次編輯部為大家精選了一些精緻得體月餅禮盒，不論送禮或自用，同樣有驚喜。

#1 環保之選！置地文華東方酒店The Mooncake Bento

月餅禮盒除了要精緻，加入環保元素更是加分。置地文華東方酒店今年再次推出The Mooncake Bento禮盒，糅合可持續發展理念和設計美學，大地色調的雙層禮盒以粟米纖維混合物料製成，配以綴飾簡約線條與圖案的束帶，可作日常食物盒使用，散發摩登奢華感覺。

打開禮盒，內藏六個迷你奶黃月餅，月餅以文華東方食譜及選用優質上乘食材製作，好看又好吃。中秋過後，如有回收禮盒的習慣，可於2024年12月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶回酒店，便可於Amber或SOMM用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳或無酒精雞尾酒乙杯，回收月餅盒將會用作客房送餐設備或其他食品儲存用途，達至循環再用的理念。

置地文華東方酒店The Mooncake Bento

售價：$458

發售日期：即日至9月17日，售完即止

查詢／預訂：置地文華東方酒店

#2 明月照亮夜空！麗晶酒店迷你雜錦月餅

皎潔明月，是中秋佳節的主角。今年麗晶酒店便以明月照亮夜空為題，設計出別出心裁的月餅禮盒。禮盒以一抹夜空藍色登場，中間位置飾上立體金色燈籠圖案，宛如魔幻的光芒，充滿節日喜悅感。

禮盒含8件迷你特色月餅，除了流心奶黃、遠年陳皮紅豆和蛋黃純白蓮蓉月口味，今年加入由TeaLeaves為酒店調製的麗晶香橙茶奶黃月，以特制的冬日香橙茶注入月餅，香橙紅茶融合檸檬和天然荔枝味道，呈現清新的香橙果香，甜度恰到好處，是必試的選擇。

麗晶迷你雜錦月餅

售價：$428

發售日期：即日至9月17日

查詢／預訂：麗晶酒店

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