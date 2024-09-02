初秋的悠閒午後時光！4大護膚香氛聯乘下午茶：白花香氛主題／送Guerlain蜂皇護膚體驗／玩味紅莓唇膏朱古力

經過日復日的工作洗禮，總有一兩天想忙裏偷閒，犒勞一下辛勞的自己。適逢初秋，不少酒店和餐廳也推出和護膚香氛品牌的聯乘下午茶，今個秋日，不妨找天好好享受一個悠閒的午後時光，為生活添一點甜。

ISSEY MIYAKE x W酒店「水生花香」藝術聯名下午茶

花香向來也是不少特色下午茶的靈感主題。今個秋季，W酒店將會聯乘ISSEY MIYAKE Parfums，推出期間限定的L’Eau d’Issey 「水生花香」下午茶，以香氛中的白花為題，以食物詮釋經典香氛。

有別於WOOBAR平日的特色下午茶架，這次的聯乘下午茶改用了啞金色拱門型設計的層架，配合不同白色精緻元素，讓人置身於大自然花園之中。下午茶鹹點融合ISSEY MIYAKE Parfums品牌的日法元素，由大廚炮製出北海道帶子配蜂蜜米餅、牛肉他他壽司以及藍蟹肉凱撒沙律卷。

甜點方面，行政糕點總廚顏健邦師傅將 L’Eau d’Issey 香氛系列中的花香香氣注入其中，並以水、白色和花卉元素作為主題，像是薰衣草蜂蜜杯子蛋糕、香印提子蛋白脆餅、柑橘佛手柑慕斯、紫羅蘭梨子果凍等，配合「水生花香」的主題。

W酒店 x ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey 「水生花香」下午茶

價錢：$828／兩位用

日期：即日至2024年11月21日

時間：下午3時至下午6時

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

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