跑馬地隱秘高級中菜！玩味素食套餐、新菜式、點心：必食「拿破崙」松露冬瓜千層、打卡超靚水牛芝士糯米釀意大利青瓜花、黑松露流心鵪鶉蛋燒賣！體現創意廚藝極致

市道很差，餐飲業生意很差，無人出街食飯，飲食業快玩完了……這些話人人都在講，的確是真。餐廳食物質素呢？兩睇。以中菜為例，內地連鎖店接連殺到，大家都在改變口味追求新意，愛上酸菜魚麻辣小吃，好些大廚都感意興闌珊，沒心機做，質素自然每況愈下；但卻又不乏大廚每天都在力挽狂瀾，這邊用料好一點，那邊功夫多下一點，加一些創意，希望把客人留住。

我認識的不少中菜大廚當中，「壹玖捌叁」的總廚Silas Li是其一；早陣子當我還想Encore上一回的順德菜盛宴，餐廳經理告知最近大廚推出了多個單點新菜式、新點心和素菜套餐，中午來、晚上來都有新東西可試！

先講素菜套餐，8道菜全都讓人有期待感。咕嚕肉沒有變咕嚕麵筋，松子魚不會用芋頭來做，也沒有素肉，在這裏菜就是菜，菇就是菇。與其將一般菜式變裝成素菜，大廚選擇把心思放在食材配搭和做法上，盡用時令材料、大膽的把中西食材、烹調法撮合起來，沒有大大的遺和感，反而令人耳目一新。

套餐打頭陣的「意大利小番茄三重奏」，有酸甜幼滑的番茄慕斯配番茄清湯啫喱、香草橄欖油海鹽半焗小番茄，以及由不同品種番茄炮製的番茄凍湯，有點像一道歐陸式前菜，不拘泥於中菜還是西式，在悶熱天氣令人舒暢就是。

說起清新，夏天怎能沒有冬瓜？這裏的冬瓜做成像拿破崙千層酥，冬瓜和鮮刨夏季松露層層相間，配上清淡細膩的馬蹄汁，冬瓜的清、松露的菌香，馬蹄汁的清甜爽脆口感，每部分的味道都恰到好處，沒有搶過誰風頭，令人吃得舒服。

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