Negroni Week雞尾酒慶典回歸！品嘗大師級特色Campari Cocktail、與《三體》導演曾國祥把酒對談

Negroni（尼格羅尼）酒夾集著甜、苦、烈的風味，是不少男士最多的雞尾酒之一。說到這款Cocktail，不得不提每年一度的全球慶典Negroni Week。本年踏入12週年的Negroni Week，於本周末回歸，以Negroni的核心Campari（金巴利）酒為主題，邀請不同酒吧和調酒師，變奏出各自的獨得風格，與眾同樂！

9月20日

「Negroni Week Tales , Sophia Loren’s 90th Birthday」@Sophia Loren

隨Negroni Week接近尾聲，Sophia Loren的天台酒吧將於這晚舉辦狂歡派對，活動重頭戲是三位「Campari Red Hands」調酒大賽中的決賽參賽者，他們將會大展身手！屆時，酒吧將以「Campari」為主題，牆上播放著意大利影后蘇菲亞·羅蘭的電影；活動後，其中一位選手將在Sophia Loren的speakeasy酒吧The Blue Room繼續為賓客調製特色Cocktail。

日期：2024年9月20日星期五

時間：天台酒吧 - 晚上6時至10時／「The Stage」- 晚上10時至深夜

地點：灣仔莊士敦道60 - 66號Sophia Loren

雞尾酒：每杯$138元+ 10%

9月22日

「Negroni Week Conversation with Derek Tsang」會員專享的電影之夜 @Soho House

這次Negroni Week最觸目的，莫過於9月22日於Soho House舉辦的訪談。訪談邀請首位獲提名奧斯卡金像獎的香港導演曾國祥，探討他從香港到荷里活的電影生涯以及幕後挑戰。此外，Soho House將會在整個九月份特別放映Soho House Shorts，一場由會員參與的Campari主題短片比賽的作品探索如何透過以Negroni主導的鏡頭，賦予平凡的瞬間一絲嶄新意義。

日期：2024年9月22日星期日

時間：下午5時30分

地點：上環德輔道西33號Soho House電影院Harbour Room

Negroni Week

日期：即日至2024年9月22日

詳情： https://negroniweek.com/