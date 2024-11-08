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08/11/2024

聯手東方快車主廚！Nespresso節日限定版倒數月曆：以法式杏仁牛角包、烤芝麻香氣咖啡粉囊，味遊異國冬日

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　臨近聖誕節，要為家居添上節日氣氛，當然少不了各式各樣的倒數月曆。作為咖啡愛好者，早已被Nespresso所推出的限定版咖啡粉囊和倒數月曆所吸引，試想想：每天一杯不同口味的咖啡，是何其幸福？

 

 
 
 
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　　今年Nespresso和世界頂尖名廚兼「威尼斯辛普倫東方快車A 號」主廚Jean Imbert合作，以環球旅遊為靈感，推出限定版咖啡粉囊和倒數月曆。

 

 

　　限定咖啡粉囊共有3款，The Unforgettable Espresso混合秘魯Arabica 與哥斯達黎加的Robusta咖啡豆，散發烤麥片與木材香氣，彷如穿梭於拉丁美洲的長途火車之旅中；可直接作黑咖啡飲用，或是以咖啡機製作Latte Macchiato、Double Cappuccino等，同樣香濃順滑。

 

Unforgettable Espresso $70／10粒

 

　　喜歡香甜口味的話，有Almond Croissant Flavour，咖啡創作靈感源自Jean Imbert 的童年回憶，彌漫法式杏仁牛角包香氣，推介製作成 Cappuccino，完全釋放杏仁的香氣；至於Peanut and Roasted Sesame Flavour 則融合了烤芝麻、爆谷和混合果仁的香氣，充滿節日氛圍，濃郁風味最適合冬天享用。

 

Almond Croissant Flavour $70／10粒

 

Peanut and Roasted Sesame Flavour $70／10粒

 

　　最令人期待的，當然是倒數月曆。今年的Nespresso倒數月曆包裝設計同樣呼應佳節旅行主題，從經典到新口味，內藏多款不同風味咖啡，當然也少不了以上3款限定口味。到最後一天，打開盒子還可見精美限定版陶瓷咖啡杯，是完美的節日禮物。

 

 
 
 
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Nespresso x Jean Imbert 佳節倒數日曆（Original原創系列） $450

 

查詢／購買：Nespresso

 

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