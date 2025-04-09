復活節的愜意午後時光！4大精緻下午茶推薦：酒店聯乘香港芭蕾舞團主題／糅合特色花藝／飽覽維港景色

4月假日尤多，在接下來的長假期，除了遊山玩水、到處逛街打卡，不妨找個午後，享受一頓獨特的下午茶，漫活於悠閒自在的時光。踏入春季，許多酒店推出了各種主題的特色下午茶，以下4個編輯私心推介，絕對值得一試！

#1 麗晶酒店

聯乘香港芭蕾舞團《芙烈達》主題下午茶

香港芭蕾舞團於上周完成了經典芭蕾舞劇《芙烈達》（Frida）的亞洲首次公演，若錯過了觀賞機會，仍可到麗晶酒店感受一下氣氛。酒店的大堂酒廊聯乘香港芭蕾舞團，推出以《芙烈達》為主題的下午茶套餐，於一系列糕點注入卡蘿大膽破格的色彩、超現實主義意象及墨西哥文化傳統。

酒店行政糕點總廚楊焯賢Andy從芙烈達對大自然的熱愛中汲取靈感，創作多款色彩繽紛、富花香味道的手工糕點，像是以豐厚的士多啤梨朱古力外層包裹著一層層由接骨木花、日本士多啤梨醬及忌廉組成的夾心，再配搭輕怡慕絲及鬆軟的戚風蛋糕餅底的「芙烈達的花園」、把番石榴包裹在輕怡的檸檬柚子慕絲之中，頂部置有耀眼的檸檬鞭草的水晶啫喱的蛋糕「生命萬歲」等。

鹼點由大堂酒廊主廚Rajiv Chowdhoory主理，是酒店經典手指三文治的變奏，包括牛油果醬、菠蘿酸辣醬、非籠養雞蛋墨西哥薄餅及墨西哥辣椒蛋黃醬，頌揚南美洲風味。最後當然少不了下午茶必備的英式鬆餅，新登場的春日口味包括日向夏及紅桑子洛神花果醬，清新可口。

麗晶酒店芙烈達．卡蘿主題下午茶體驗

日期：即日至2024年5月8日

地點：尖沙咀梳士巴利道18 號香港麗晶酒店大堂酒廊

價錢：$888／兩位（另收加一服務費）

訂座：2313 2313

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