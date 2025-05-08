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08/05/2025

母親節2025｜護膚主題酒店下午茶推薦！養生人參食材／抗氧化紅茶煥膚／瑞士矜貴品牌，逗媽媽開心！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　挑選一家高雅的酒店，細細品嘗香醇紅茶與精緻甜點，與媽媽共度悠閒下午茶時光，相信是不少人的母親節例行活動。高級、特色、創意的下午茶也嘗過了，今年不妨帶媽媽一試護膚品牌聯乘的主題下午茶，品嘗美食過後，還有禮物帶回家，還有各位母親大人拒絕的理由嗎？

 

香港東方文華酒店x雪花秀：菁典養「參」下午茶

 

 

　　「養生」二字絕對是女士不能抗拒的關鍵字！香港文華東方酒店本月聯乘國際高端護膚品牌雪花秀（Sulwhasoo），推出「菁典養『參』下午茶」，創作靈感源自雪花秀明星產品「菁典臻秀系列」（Ultimate S），行政糕點主廚Paul Chan以珍稀人參莓果、活性人參精華等核心成分元素，巧妙轉化為一系列精緻甜鹹點！

 

人參雲尼拿芝士蛋糕伴牛油酥餅

 

　　下午茶的亮點有人參雲尼拿芝士蛋糕伴牛油酥餅，融入人參精華與雲尼拿，牛油香中人參的甘潤，是媽媽會喜歡的健康口味；人參法式蛋糕則把面霜瓶身化成甜點，外層為白巧克力脆殼，內餡融合蜜漬薑粒與蜂蜜，微辛與清甜的口味，搭配頂部點綴的人參精華，散發陣陣奢華韓式宮廷風味。

 

人參法式蛋糕

 

菁典養「參」下午茶隨餐附贈菁典臻秀明星體驗禮盒，內含：

菁典臻秀精華（5ml）

菁典臻秀面霜（5ml）

潤燥再生精華面膜（1片）

$100元禮券（憑券可於指定雪花秀門店兌換）

 

菁典養「參」下午茶

價錢：$888／兩位

日期：即日至2025年5至31日

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店快船廊

訂座： 2522 0111 或 mohkg-reservations@mohg.com

 

下一頁：fresh紅茶煥膚下午茶

 

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