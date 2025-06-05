富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅

有「越南馬爾代夫」之稱的富國島，有著絕美的海岸線和豐富自然景觀，加上可以免簽入境、洗費又相對便宜，是近幾年的大熱度假聖地。去富國島，當然少不了要住Resort，距離機場約30分鐘車程的富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心，便是當地的人氣之選。

酒店以帶有神話色彩的大學校園為靈感，共有超過230間客房、套房及別墅，接待大堂的原址為教務主任圖書館，在入住期間，每位賓客可如同校園學生般獲得一份學生手冊，內含酒店地圖、設施介紹、導覽活動及工作坊的時間表，恍如走進童話世界。

一間酒店好與否，除了住宿設施，也要看其餐廳。酒店有五家各有特色的餐廳及酒吧，近日更邀來於廚壇享負盛名的法籍米芝蓮星級名廚Olivier Elzer加盟擔任顧問主廚，於全新餐廳Pink Pearl by Olivier E. 內，糅合精緻法式地中海料理和華麗藝術裝潢，帶來全新用餐體驗！

Pink Pearl by Olivier E.設計概念來自虛構的二十年代社交名媛Pearl Collins——她熱愛精緻的法國料理，經常在粉色豪宅中舉辦奢華晚宴派對。而出生於法國阿爾薩斯（Alsace）的Olivier Elzer，曾師承多位業界傳奇大師，包括被譽為廚藝界畢卡索的Pierre Gagnaire及世紀廚神Joël Robuchon。一路走來30年，Olivier已獲得27顆米芝蓮星星，亦曾於St. Regis、W酒店等擔任主廚；現於中環的法國餐飲概念食府Clarence亦是出自Olivier手筆。

說到不能錯過的菜式，有香烤牛里脊，綴以法式甜椒酱，肉質嫩滑牛香四溢；Bohémienne則源自法國普羅旺斯的地道燉菜，以季節性茄子、蕃茄及巴馬臣芝士等慢煮而成，是經典的法式家鄉風味；章魚配鷹嘴豆泥則糅合多重口感，口感彈牙的章魚配搭鷹嘴豆泥，入口彈牙卻綿滑，加上酸甜的石榴，增添一絲清新風味，令人回味無窮。

選擇困難症發作的話，則可選五道菜或七道菜的嘗味菜單；餐廳每逢星期日更有限定的早午餐菜單，Chill著過上一天，才是旅遊的本意吧！

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心

地址：Phu Quoc City, Kien Giang Province, Vietnam

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Pink Pearl by Olivier E.

星期一至六：晚上6時至10時

星期日：中午12時至下午4時、晚上6時至10時

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