父親節2025｜Penfolds美酒、IWC腕錶，到TUMI行李箱，3款精緻奢華禮物推介！

臨近父親節，不知道大家預備如何和爸爸慶祝呢？挑選一樣能讓他開心的禮物，就是最棒的心意，若仍毫無頭緒，不妨看看DIVA以下為大家挑選的幾份精緻禮物，不論是美酒腕錶，還是實用的出遊行李箱，相信都能討一眾爸爸歡心！

Penfolds Grange La Chapelle 2021

對於愛酒的爸爸們來說，送上一支美酒已甚足矣。有澳洲國寶級葡萄酒品牌的Penfolds，近日推出Grange La Chapelle 2021，由La Chapelle 的首席釀酒師及葡萄園主Caroline Frey，與Penfolds Grange首席釀酒師Peter Gago合作推出。

Grange La Chapelle 2021結合法國Syrah與澳洲Shiraz兩大葡萄品種，擁有結實而優雅的獨特風貌，散發黑櫻桃、石榴以及覆盆子的細膩風味，結構分明兼層次豐富；現於香港限量供應，是品酒人士絕不能錯過的醇釀。

查詢／購買：Grange La Chapelle

IWC Schaffhausen F1電影賽車腕錶系列

男神畢彼特Brad Pitt主演的電影《F1》上映前夕，沙夫豪森IWC萬國錶率先推出以電影中虛構「APXGP」車隊為靈感的飛行員計時腕錶，亦即是和電影中角色同款！

電影中Damson Idris所佩戴的飛行員高性能計時腕錶41，以18K紅金錶殼搭配藍寶石玻璃底蓋、黑色漆面錶盤及黑色陶瓷測速錶圈；錶殼、按鈕和錶冠均以18K紅金精製而成，與覆有白色Super-LumiNova®夜光塗層的鍍金時標及鍍金指針相互輝映；腕錶41搭配黑色橡膠錶帶，亦可透過內嵌的EasX-CHANGE®系統快速更換錶帶。

至於「APXGP」特別版飛行員計時腕錶則分為43毫米和41毫米版本，專為電影中的「APXGP」車隊而設計，以黑色、金色及白色為主要元素，採用淺色藍寶石玻璃底蓋，印有金色「APXGP」車隊標誌。腕錶的防水性能達10巴（100米），搭配帶有特別雷射雕刻的黑色橡膠錶帶，則是紀念電影中的車隊，愛車的父親大人絕對會喜歡。

查詢／購買：IWC

TUMI 19 Degree Lite 系列

一個輕巧實用的行李箱，就適合愛旅遊享受生活的爸爸們。TUMI的19 Degree Lite為系列最新兼最輕巧的成員，以堅韌的 Tegris® 結構，搭配低密度鎂合金伸縮拉桿，硬殼行李箱也能輕巧！19 Degree Lite系列備有三種尺寸及三種基本色調：腮紅、鈦灰色、黑色／石墨色，還有兩款季節限定色調琥珀色及電光藍色，總有爸爸喜歡的一款！

查詢／購買：TUMI