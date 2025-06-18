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18/06/2025

與閨密午後茶敘！夏日護膚主題下午茶推薦：試用 CHANTECAILLE 皇牌底霜、Cetaphil 皇牌積雪草系列、Paul & Joe Beauté 免費底妝體驗！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　夏日午後悠長，周末與閨密相聚，想不到好去處？依我說，護膚美妝主題的下午茶相信就適合女生們Girl’s Talk！在享受美味的同時，又能體驗不同的護膚好物，總沒有拒絕的理由吧！

 

CHANTECAILLE x AMMO 「法式植萃下午茶」

 

 

　　適逢 CHANTECAILLE 的皇牌Just Skin第二代自然肌膚輕底霜推出1周年，品牌特別於今個夏天和AMMO合作，推出獨家法式植萃下午茶！下午茶以Just Skin的標誌性紫色為主調，精緻美點以CHANTECAILLE的純素及植萃概念為靈感，呈獻一場健康與奢味的饗宴！

 

 

　　下午茶鹹點包括低溫慢煮帶子佐柚子凍、紅菜頭醃三文魚 配酸奶油及醋栗、香芋奶油手指三明治、蜜糖番薯希臘乳酪撻佐酥脆鷹嘴豆；甜點則有薰衣草焦糖布丁、藍莓芝士蛋糕、椰香意式奶凍搭配紫薯芋圓及西米、丁香蛋白霜餅 、香草馬卡龍，每款也散發經典法式風情，當然不少得英式鬆餅，配搭AMMO自製玫瑰士多啤梨果醬及凝脂奶油，酸甜可口。

 


可以優惠價 $68加配特飲「孔雀花園」（左），打卡一流！

 


凡惠顧下午茶套餐，可每人獲贈CHANTECAILLE禮品包乙份（價值 $438），包括：
熱賣Just Skin第二代自然肌膚輕底霜
皇牌升級版鑽石面膜
全新雪牡丹臻白透亮面霜
（數量有限，送完即止）

 

CHANTECAILLE X AMMO「法式植萃下午茶」

日期：即日至2025年8月31日

時間：每日下午3時至6時

價錢：$388／兩位，另收加一服務費

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層)

訂座：AMMO網站 或致電 2537 9888

 

下一頁：Cetaphil  x FINDS「舒膚悠然下午茶」

 

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