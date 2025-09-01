東京米芝蓮一星割烹期間限定來港：蒸製蝦夷鮑魚配北海道海膽、巧奪天工「牡丹鱧」，席前欣賞日本職人技藝！

九月空氣開始變得清爽、陽光不再炙熱，讓人忍不住想為自己安排一場靜靜的晚餐，慰勞一下忙碌的生活。位於灣仔鷹君中心的MINATO，就趁著這個九月迎來限定割烹晚宴 —— 由東京米芝蓮一星名店「乃木坂しん」主廚石田伸二親自來港主理，讓味蕾踏上一趟正宗日式割烹之旅，光是陣容已讓人相當心動。

「乃木坂しん」由行政總廚石田伸二及行政總裁兼首席侍酒師飛田泰秀於2016年共同創立，開業僅僅六個月就獲得日本米芝蓮一星的殊榮，更是蟬聯至今，實力不容忽視。餐廳主打精緻會席料理和割烹藝術，秉持不時不食的理念，這次限定供應的「東京客席主廚晚宴」菜單共設有九道菜，由石田伸二先生及副主廚西浦宣昭先生親自主理，再配搭由飛田泰秀先生親選的四款配餐清酒。

晚宴由一道清爽的先附「雲丹、鮑」揭開序幕 —— 蒸製蝦夷鮑魚與北海道海膽，搭配茼蒿與食用菊，佐以柚子柑橘汁，鮮美中帶著微酸的清香，喚醒味蕾。配酒為「Wakaze The Classic（日本版）」，由法國清酒酒造於山形縣釀製的純米酒，入口表現飽滿，帶有濃郁的奶油甜韻及淡淡果香回甘。

前菜「毛蟹、無花果」以北海道毛蟹與豆腐蓉為主角，配上無花果與烤核桃，口感層次豐富；配酒 「法國玫瑰馬卡龍清酒（Wakaze Ispahan Rose Sake）」，由酒造在法國巴黎近郊釀製，精選由南法卡馬格稻作地區出產的日本米及歐洲富含礦物質的硬水等原料釀造，融合玫瑰、荔枝及紅桑子等花果香，散發淡淡的法式風情，更為海鮮鹼香提鮮。

椀物「鱧」，以高湯汆燙後呈現「牡丹鱧」的刀工之美，青柚子與食用菊點綴其中，雅緻又鮮甜。時令刺身則每日由日本空運直送，配酒為配「十四代 本丸 特別本釀造 秘伝玉返し」，酒體清爽飽滿，蘊含層次多變的甜味辛香，在本釀造酒添上吟釀的香調。

燒物「赤鯥」油脂豐厚，以紅味噌醃製後炙燒，配上茗荷、甘薯與萬願寺辣椒，香氣濃郁而不膩；配上被譽為「小十四代」的「而今 純米吟釀 山田錦 火入れ」，入口富含豐沛的果香，平衡旨味。煮物「車海老、冬瓜」則佐以甲魚蘑菇醬汁，溫潤細膩，為後續食事鋪墊。

食事有每日新鮮魚生飯，搭配味噌湯與香物；最後以和式甜點「餡蜜」作結，黑糖蜜、寒天與紅豆蓉交織出清爽的尾韻，為整場晚宴畫上句點。

MINATO「東京客席主廚晚宴」（九道菜盛宴連四款配餐清酒菜單）

日期：2025年9月16日至20日，一連五晚

時間：晚上6時至8時、晚上8時30分至10時30分

定價：每位 $2,688 （2025年9月1日前訂座並支付按金，更可以早鳥價每位$2,388）

訂座：2345 0663

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖