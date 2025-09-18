高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！

當兩位來自不同地域的星級名廚走進同一個廚房，會發生甚麼事？我想，除了是技藝的切磋，亦是文化的交流。位於灣仔鷹君中心的明閣，近日就攜手北京米芝蓮二星餐廳「魯上魯」，推出限時三晚的四手聯乘晚宴，以粵菜與魯菜為語言，像是南北文化的一次對話。

晚宴由明閣的廚藝總監曾超敬師傅與魯上魯行政總廚王浩全師傅聯手主理，曾師傅擁有逾五十年廚藝經驗，曾領軍多間星級食府；王師傅則以魯菜三大派系之一的孔府菜為核心，融合齊魯與膠東菜的精髓，展現曲阜魯菜的文化底蘊。

晚宴由「魯上魯」率先登場，六道菜式包括「低溫慢煮的北海道元貝」，以低溫慢煮工藝鎖緊旨味；搭配蝦油蒜泥，香氣撲鼻。「東阿垛子驢肉」則承襲山東「無驢肉不成宴」的傳統，精挑來自山東省聊城市東阿縣的特產帶皮黑毛驢肉炮製，經過先鹵後燜的工序，突出肉質的細嫩甘香，蘸上自家製的手工辣椒粉，更見辛香惹味。

「鱘龍魚筋濰坊蘿蔔皮」以清朝貢品鱘龍魚筋為主角，搭配煙台蘋果、萊陽白梨及濰坊蘿蔔皮等山東風物，清爽又醒胃；湯品有源於國宴「酸辣烏魚蛋花膠湯」，王師傅特別順應現代人的飲食習慣，以鮮濃清湯代替清醇鮮湯，達至入口酸不見醋、辣不見椒、香不見油、味濃而湯清的至高境界。

主菜方面，有「魯上魯」的招牌「三代傳承阿膠蔥燒實心海參」，傳承自魯菜泰斗王義均，同屬國宴名菜，王師傅嚴選來自青島、每隻平均重達1.5斤的優質活海參進行低溫烹調，另配上山東名物如濟南章丘大蔥及具有活血藥效的阿膠燒製，海參由內至外散發濃厚香氣，入口更是軟糯。

「經典芙蓉糟溜燕菜」亦是魯菜代表，以滑嫩的清蒸芙蓉蛋白為基礎燉煮養顏的天然燕窩，再加入陳年糟汁燴製，入口絲滑細膩，女士最愛。

接著有來自明閣的五道粵菜，「茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍」精選本地小青龍蝦入饌，肉質鮮甜，配以豐腴濃重的鵝肝醬燒製，鮮香又惹味；粵菜不能少的「鴛鴦鴿肉臘味糯米飯」，先以巧手將乳鴿起骨，再釀入糯米、臘腸、臘肉等風味食材於原個鴿腿之中，經烤製後，鴿肉的脂香滲透糯米，外脆內嫩，另配上經典粵式點心糯米卷，大大提升口感！

最後以「明閣精選甜點」作結，包括葛仙米冰花凍津梨、蘆薈烏梅凍糕以及香脆杏片杏汁卷，滿足得捧著肚皮離開，為整場晚宴畫上完美句點。要留意的是，這場難得星級晚宴只限三晚，每晚僅設30席；愛吃一族們，記得不要錯過！

「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴

日期：2025年9月25日至27日

時間：晚上6時至10時30分（每晚30席）

價錢：$2,888位，每桌4位起預訂

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓 明閣（灣仔）

訂座：2878-1212／WhatsApp 6293-4124／電郵mcwan.reservation@mingcourt.com.hk ／官網按此