中秋節2025｜8大精緻月餅禮盒推介！英國皇室愛牌品茗套裝／月餅形朱古力撻／芝士魚子醬最奢華鹹月餅

月色漸濃，又到一年團圓好時節。比起節日象徵，現代月餅更像是一份心意寄託。在琳瑯滿目的月餅款式中，一如以往，編輯部為大家精選了一些味道與美感兼具的精緻月餅禮盒，不論送禮或自用，同樣得體、絕不失禮。

#1 得體之選：Fortnum & Mason品茗禮盒

若說要得體，作為英國皇室御用食品及茶葉品牌的Fortnum & Mason就是絕不失禮之選。今年，品牌分別推出六件裝月餅及迷你散茶禮盒以及四件裝月餅及茶罐禮盒，前者包含皇家紀念茶月餅、玫瑰包種茶月餅及橙花紅茶月餅各兩件，隨盒搭配三罐迷你散茶金屬罐，可以和三款月餅Tea pairing；後者則包含皇室紀念茶和玫瑰包種茶月餅各兩個，精巧圓茶罐內藏上等英國茶葉，馥郁芳香，品茗同時嘗味精緻月餅，締造悠閒茶敘時光。

#2 環保+實用！agnès b. CAFÉ精美星空燈籠

還記得兒時提燈賞月的日子嗎？今年agnès b. CAFÉ 再度推出燈籠月餅禮盒，以法式優雅獻三款精緻月餅！禮盒設計結合經典星星元素與LED燈， 採用鏤空設計，享用月餅過後，可搖身一變成為星空燈籠，燈籠內置可更換電池的LED燈，兼具環保與實用性。

月餅口味方面，禮盒內藏三款口味，有經典奶皇月餅、朱古力月餅以及草莓乳酪月餅；月餅表面分別印有agnès b.標誌性的「b.」圖案、玩味「反諷點」及象徵Share Love的手繪心形，展現法式優雅與創意，看著也開心！

#3集可愛與玩味於一身：Starbucks「皮影戲」月餅禮盒

過往Starbucks的月餅禮盒也特別受歡迎，相信今年也同樣不例外。今年的星巴克幻影月餅禮盒設計靈感來自民間傳統表演藝術「皮影戲」，禮盒外飾以美人魚圖案，亮著禮盒時，將會看到兩隻可愛的月兔在圓月下追逐著一杯星巴克咖啡，集可愛與玩味於一身！禮盒包括流心奶黃月餅、流心榛子咖啡月餅及抹茶紅豆月餅各兩個，搭配自己喜歡的咖啡或茶飲，超滿足！

#4 月餅形撻朱古力！GODIVA 中秋限定系列

太多月餅怕食滯？不妨改送朱古力！比利時皇室御用朱古力品牌GODIVA今年依舊推出中秋限定朱古力，包括3款重新創作的中秋限定月餅形朱古力撻：朱古力醬黑朱古力月餅形撻、榛子朱古力月餅形撻以及草莓朱古力月餅形撻，每款也讓人想大口大口的吃。禮盒共有5款，造型各具巧思，同時滿足不同口味和需求，總有一款適合贈予心愛之人！

#5 每年最人氣！Lady M月影燈籠月餅禮盒

Lady M的月餅禮盒主打高貴玩味，每年也大受歡迎。今年適逢Lady M香港迎來十周年，特別推出「月影燈籠月餅禮盒」系列，向2017年Lady M香港第一次推出的品牌首款燈籠月餅禮盒致敬。今年系列以淡雅的粉紅色調搭配耀眼透光的花燈作為設計靈感，融合園林、庭院、繁花及中秋圖騰的元素，宛如玉兔攜燈探索仙境，如夢似幻。

「月影燈籠月餅禮盒」提供「六件裝」及港澳獨家「兩件裝」，六件裝「月影燈籠月餅禮盒」有三款獨特口味：士多啤梨抹茶月餅、金黃椰子月餅以及提拉米蘇味月餅，各具特色不易撞款；而兩件裝「月影燈籠月餅禮盒」則內蘊藏兩款由法國大廚研發的法式月餅：伯爵茶朱古力月餅平和五仁果仁糖朱古力月餅，禮盒設計雅緻小巧，節慶過後亦可作為家中擺設，值得收藏！

#6 可愛小熊咖啡師！Ralph’s Coffee 特別版限定月餅

可愛爆表的小熊咖啡師回歸！今年Ralph’s Coffee立體造型月餅禮盒載譽歸來，以經典電話亭作設計靈感，採用Ralph’s Coffee標誌性的綠色作主調，打開禮盒即見燈飾元素，禮盒更附有Ralph’s Coffee BEAR-ista 小熊咖啡師，小巧可愛。應節禮盒內藏六顆迷你月餅，每款口味各三顆，分別為流心奶黃及以Ralph’s Coffee招牌精品咖啡精心烘焙的摩卡咖啡口味，好看又好吃。

#7 最奢華的鹹味月餅！Caviar Cakery 芝士x魚子醬

看過了各款特色奶皇月餅、朱古力，是時候介紹兩款別具特色的鹹味月餅！先看Caviar Cakery今年段Royal Caviar Club及 ROUCOU Cheese Bar & Omakase 聯手推出的魚子醬芝士月餅，靈感源自康提芝士獨有顆粒感的細膩質地，將Royal Caviar Club魚子醬與ROUCOU的精選芝士結合，內餡由混合北海道馬斯卡彭、白車打芝士與巴馬臣芝士製成，中間以魚子醬顆粒作點綴，底層則鋪以鬆脆芝士餅乾，層次分明。細膩的白巧克力脆殼在包裹住所有食材，為整體增添一絲甜味，完美平衡了芝士和魚子醬內餡的鹹鮮風味，極盡奢華！

#8中西合璧！Steak King和牛威靈頓月餅

雖然威靈頓月餅已不是新產物，但總有捧場客。優質牛扒及海鮮食材專門店 Steak King今年就推出和牛威靈頓月餅禮盒，選用上等和牛牛柳，外皮以酥香的牛油酥皮包裹著，夾層配上香濃的蘑菇醬，與牛柳相得益彰，中西合璧，愛吃鹹味月餅的大家絕不能錯過。

