秋日下午茶推介：文華東方酒店x Buccellati／聯乘韓國傳奇漫畫大師／秋畔花語主題，享受午後的浪漫時光！

秋意漸濃，正是享受一頓悠閒下午茶的最佳時光。無論是一杯香濃的伯爵茶，還是層層酥脆的英式鬆餅，秋天的午後總帶著一份溫柔與浪漫。編輯部為大家精選幾個精緻的下午茶好去處，在微涼的季節裏，與閨密共度甜美時刻。

#1 香港文華東方酒店快船廊 x Buccellati限定下午茶

為慶祝Buccellati在太子大廈的旗艦店重開，香港文華東方酒店近日就與這個知名意大利珠寶及銀器品牌展開獨家合作，推出限定下午茶！ Buccellati特別為此次聯乘定制下午茶架，設計仿照1932年品牌創始人 Mario Buccellati 設計的珠寶展示櫃，融合了珠寶藝術與烹飪藝術，打造出一場結合傳統、藝術和奢華的下午茶體驗。

下午茶由酒店行政糕點師 Paul Chan 主理，將Buccellati的經典設計元素融入一系列以意大利風情為靈感的精緻甜點與鹹點之中，像是以阿瑪爾菲海岸為靈感的檸檬酒意大利芝士蛋糕配朱古力蜂巢、經典的意式奶凍 Panna Cotta，而招牌1963年文華東方芝士蛋糕則以現代藝術手法重新演繹，以半圓形蛋糕圈呈現，綴以Buccellati藍色，內裏是軟滑芝士與柚子果凍，平衡濃郁口感。

而參照Buccellati Opera標誌造型的金球朱古力甜點，選用70%的黑朱古力和自製的果仁糖，口感別具層次；千層酥以精緻朱古力片展現Buccellati極具標誌性的Rigato拉絲雕刻工藝，融合了多層零陵香豆忌廉和牛奶朱古力忌廉。此外，經典的手指三文治均用上由文華東方麵包房每日新鮮烘焙而成的佛卡夏麵。最後當然少不了新鮮烘焙的原味和提子乾英式鬆餅，佐以文華東方知名的玫瑰花瓣果醬和濃縮鮮忌廉，超滿足！

Buccellati限定下午茶

日期：即日至2025 年 10 月 30 日

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店快船廊

時間：星期一至星期五下午2時30分至5時｜星期六及公眾假期下午2時至5時｜星期日下午3時30分至5時

價格：$888／兩位；另收加一服務費

訂座： http://bit.ly/46YCqfD／致電 +852 2825 4000 ／電郵mohkg-restaurants@mohg.com

#2 《藝遊香城：金政基藝術展》限定主題下午茶

延續「動漫藝術節2025」的藝術熱潮，九龍香格里拉與香港藝術中心在本月推出期間限定的聯乘韓式主題下午茶《藝遊香城：金政基藝術展》，將韓國傳奇漫畫大師金政基的藝術元素融入精緻甜點與鹹點，帶來多重感官體驗！

下午茶將韓國傳統風味與創意巧思結合，鹹點像人蔘雞慕斯配香蒜松露醬、伊比利亞五花肉手卷、海鮮涼麵配章魚仔，以及「韓式石鍋」飯球配泡菜與和牛等，重新演繹了經典韓食，別具特色。甜點則有精選黑松露朱古力、四季橘閃電泡芙及白朱古力芝麻馬卡龍，同樣驚艷；焦點在於由金政基先生高徒朴在光先生繪製酒店吉祥物 Edward 熊貓點綴於黑芝麻芝士蛋糕之上，尤其適合打卡！白咖啡泥蛋糕則仿如白瓷藝術品，細緻黑白圖案與噴濺紋理，為甜品添上藝術氣息。

「藝遊香城」聯乘限定下午茶

日期：即日至2025 年 11 月 16 日

地點：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂

時間：下午３時至６時

價格：$388／位；另收加一服務費

訂座：klook

#3 朗廷酒店「秋畔花語下午茶」

另一邊廂，香港朗廷酒店亦於本月推出期間限定的「秋畔花語下午茶」，以秋日氣息為靈感的美味糕點，為賓客開啟一趟難忘的下午茶之旅！

全新下午茶由朗廷酒店集團亞太區行政甜品總廚胡高杰（Sean Hu）與香港朗廷酒店糕餅總廚黎達成（Tin Lai）合作，鹹點均採用可持續海鮮為食材，其中包括經典的龍蝦沙律、香煎黃鰭吞拿魚三文治、麵包蟹蜜桃意大利雲吞、和大蝦沙律青瓜圈，每款也令人回味無窮。

兩款新作甜點有香蕉太妃撻和椰棗雲呢拿花，充滿秋日風情；同時正值酒店慶祝160週年，廷廊特意呈獻玫瑰荔枝花球，入口絲滑香甜。不能錯過的還有招牌開心果紅桑子花和經典新鮮焗製的英式鬆餅，幸福感滿滿！

秋畔花語下午茶

日期：即日至2025年10月31日

時間：星期一至四下午3時至5時30分；星期五至日及公眾假期下午2時15分至4時15分及下午4時30分至晚上6時30分

地點：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店廷廊

價格：$738／兩位 （星期一至四）；$768／兩位 （星期五至日及公眾假期）

訂座：電郵 tlhkg.palm.court@langhamhotels.com／致電 +852 2132 7898／網上訂座