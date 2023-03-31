周末放慢腳步，呷一口茶！走進新式茶飲酒吧，細嘗特色佛手柑紅玉、米香陳年普洱、阿里山高山烏龍

踏入4月初，天氣潮濕，加上連日細雨綿綿，周末計劃好的行程也只能告吹，難得的假日，整日待在家總感到有點浪費。專程到訪最喜愛的咖啡店，打算靜靜的坐上一個下午，卻多人得叫人沒辦法靜下來，只好打道回府。路上偶爾經過一家新開張的「半坡茶莊」，瀰漫著靜謐氛圍，甚是吸引。這個周末就來呷杯茶，如何？

由茶家teakha創辦人設計的「茶飲酒吧」

這家茶莊並不如平日的常到的茶舍，走入茶莊，眼前迎來長長的石製吧枱，不說還以為自己去錯地方。原來半坡茶莊是由茶家teakha創辦人Nana Chan設計的「茶飲酒吧」，主打以全新方式宣揚茶文化。茶莊設計靈感來自日本「侘寂」概念，樸拙卻不失優雅；中心位置提供12個坐位的石製吧枱，茶藝師會在這裏為大家提供嚐味體驗，而榻榻米區則可容納10人，桌上備有水壺，讓大家可以隨心沖泡自選茶葉。

四道茶套餐，由茶藝師帶領嘗味之旅

來到茶莊，當然要看看菜單上有甚麼特色茶葉，半坡茶莊的茶葉主要來自中國、日本、台灣和印度，通常分成綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶和普洱茶。茶莊提供品茶體驗的「嚐味套餐」和單點菜單，前者由Nana Chan親身設計，每節為90分鐘，並會由茶藝師帶領。

套餐由四道茶飲組成，分別為冷泡三重奏、傳統熱泡茶、茶啫喱以及泡茶，同時部分茶飲會配搭香港、台灣和中國的懷舊小吃，像是傳統南棗核桃糕和海苔脆片等。值得一提的是，嚐味套餐會每月更新，並聚焦於一款茶葉，讓客人可親身體會到茶飲味道在不同溫度和沖泡形式下的不同變化。

以4月供應的套餐為例，冷泡三重奏有阿里山高山烏龍、桂花烏龍和紅烏龍；而傳統熱泡茶同為阿里山高山烏龍，配以傳統熱泡配杏仁餅；至於茶啫喱則是在台灣愛玉澆上有汽冷泡桂花烏龍、配以桂花蜜和秋月梨；最後的泡茶為紅烏龍與可可豆殼和烤大麥熱泡，搭配台灣福灣朱古力，香氣四溢。

特色佛手柑紅玉、米香陳年普洱茶

而單點菜單則提供20多種茶供大家選擇，當中推介有佛手柑紅玉，以升級版的伯爵茶配上全葉紅玉紅茶，加上來自台灣的手切佛手柑條，份外鮮香，喜歡伯爵茶的朋友絕對要一試！而米香陳年普洱茶則以發酵的普洱茶化石與「甜米葉」一起蒸製，味道香醇，加上陣陣的斑蘭芳香，光是聞到已叫人身心舒暢。單點的茶葉會由茶藝師以中國傳統方式沖泡，並與茶葉一同奉上，供客人自行繼續沖泡。

嘗到喜歡的茶，當然也想分享給家人朋友。茶莊設有零售區讓大家購買各種特色茶葉，當中包括 Plantation by teakha的招牌茶葉 --- 如糯香茶化石，茶葉帶有舒心粥香，散發天然香氣；而野生紫芽苞則由雲南300年野生茶樹的芽苞製成、散發著生薑和玫瑰香氣，芬芳馥郁。此外，茶莊更為大家帶來在香港上市的新茶：蜜蘭香單欉紅茶。這款實驗性紅茶由蜜蘭單叢栽種品種製成，香氣撲鼻，喜歡紅茶的朋友絕不要錯過。

半坡茶莊 Plantation Tea Bar

地址：西營盤保德街18號

時間：逢周三至周日，下午2時至晚上10時

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