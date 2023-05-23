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23/05/2023

期間限定！Jil Sander Kiosk小報攤登陸京都：聯乘老字號小川珈琲，集合品牌主理人作品、選物雜誌

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Text: Christy Photo: Jil Sander

　　提到極簡美學主義，相信不少人也會第一時間想到來起德國的Jil Sander。品牌走清新簡潔路線，不帶丁點繁瑣誇張感，以簡單俐落的線條，形造出女性剛柔並重的一面。近日Jil Sander進駐日本京都，開設期間限定的Pop Up店，除了提供咖啡，亦囊括了一系列的書籍。旅程期間，來這裏呷口咖啡，看看書，亦不錯。

 

 

　　「Jil Sander Kiosk」位於京都BAL一樓入口，外形就像一個小報攤，以Jil Sander的招牌純白和黑色大Logo作設計靈感，簡約低調，卻不會讓人輕易錯過。來到日本，當然要揉合當地特色風情，Pop Up店與京都的老字號小川珈琲合作，提供各類特色咖啡，咖啡杯上綴有品牌Logo，想要打卡的話必買一杯！

 

 

　　Pop Up店除了提供咖啡，同時亦有品牌主理人Meier夫婦精心挑選的日本品牌文具，以及一系攝影集列時裝、藝術、音樂等刊物。當中包括Meier夫婦編輯的雜誌《A Magazine Curated by》、攝影集《Familiarity》和《PARIS》等。

 

《A Magazine Curated by》

《Familiarity》

《Chris Rhodes, PARIS》

 

　　在選書方面，Pop Up店搜羅了一系列和品牌世界觀相關的書籍，當中包含藝術、建築、工藝、文化、小說、日本美學、哲學、詩歌及音樂等，總會找到一本心水。此外，其他選物如Meier夫婦所喜愛的日本製文具，以及由Jil Sander 2023春夏明信片等都能在這裏買到，品牌忠粉們不要錯過！

 

Jil Sander Kiosk京都BAL期間限定店

日期：即日至6月4日

地址：京都市中京區三條閣河原町通山崎町251 BAL入口

時間：上午11時至晚上8時

 

 

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