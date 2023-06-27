Cheers to Next Flight！機場全新Cocktail酒吧：品嘗雞尾酒、西班牙傳統小吃pincho！最短15分鐘歎兩杯！

世界各地的旅遊常態也復常半年有多，大家至今已去過多少次旅行呢？每次出國旅行，最興奮的，就是到達機場，寄存好行李，等待上機的moments。在這一個多小時，大家會做甚麼打發時間？編者就喜歡先找間餐廳歇歇息，吃飽才上機。日前機場再有新酒吧開幕，上機前來杯cocktail，chill著出發也不錯。

位於機場天際走廊的酒吧Intervals以「時間的流動性」為概念，提供各式的雞尾酒和輕食。酒吧裝潢由澳洲建築師Mitchel Squires操刀設計，加入了傳統計時裝置元素，像是鐘擺、日晷和沙漏等；同時提供適合不同類型旅客的座位，前排位置更可讓人飽覽機場跑道景觀，十分適合打卡！

Intervals主打以不同時間長度劃分的「雞尾酒之旅 Flight of cocktails」，這些組合會根據客人可以抽出的時間設計而成，由15分鐘到60分鐘不等，不論是剛辦好登機手續，或是預備上機的空檔時間，也能都這裏先歎杯Cocktail再上機。

酒吧最短雞尾酒之旅為15分鐘，也許你也會問：時間這麼短，能品嘗到些甚麼？在這15分鐘，調酒師會為「時間趕急」的客人調製兩杯Cocktail，分別是用龍舌酒、洋甘菊雲尼拿茶、白苦艾酒、有汽酒及梅斯卡爾酒製成的To Dream以及混合了乾邑、咖啡利口酒和榛子香精的To Wake。

如你的時間沒這麼「急」，則可選擇4款雞尾酒（30分鐘）或6款雞尾酒（45分鐘）的雞尾酒之旅，當中包括以日本濁酒、蜜瓜利口酒和黃薑調製成的Birth，以及以香港本地蒸餾的氈酒、松樹梳打和Amaro利口酒調配而成的Wisdom。

除了以時間為題材，Intervals還會提供以四季為靈感的無酒精雞尾酒（Mocktail）之旅。分別有混合了草藥本Seedlip、乳酸發酵青瓜和白苦艾酒的To Spring、以不含酒精的 Aperol、椰子和壓縮西瓜製成的To Summer，可以及揉合了不含酒精的紅酒、黑莓、檸檬和李子苦酒的To Autumn，適合不想喝酒的人士。

輕食方面，酒吧提供以西班牙傳統小吃pincho為靈感的小吃，像是港式大蝦多士、無花果和羊奶芝士及三文魚配魚子醬等等，客人可以隨喜好選擇一款或最多一組六款的小吃，配搭美酒享用。

在下趟旅程出發前，來這裏呷杯Cocktail，如何？

Intervals

地址：香港大嶼山香港國際機場天際廊L9 9SB206

時間：

上午9時至下午6時（即日至 7月26日期間）

上午7時至凌晨1時（正式時間）