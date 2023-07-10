由著名設計師Ashley Sutton打造！宛如夜上海的懷舊酒吧Maggie Choo's，注定又是一個不歸夜

偶爾想逃離大都市的節奏，鑽進隱於街巷的一家酒吧小酌一杯，或許是不錯的選擇。而作為City Explorer，又怎會錯過澳洲著名設計師Ashley Sutton的作品。

繼Ophelia、J. Boroski、Iron Fairies、Yojimbo、Dear Lilly和Dragonfly後，Ashley Sutton 在香港的最新傑作不出意外的，又引起了熱議。這次，Ashley Sutton以東方國度為靈感，將在曼谷紅極一時的隱世酒吧Maggie Choo's帶到香港。酒吧坐落於中環荷里活道一隅，以中國風為主設計，藏身在珍貴的古董店內。

欣賞Ashley Sutton的作品，看得不僅是設計本身，而是背後的故事與靈感，就像Dear Lilly——以世界大戰期間，各士兵送給情人的情書為靈感的故事；又或是以鐵仙子童話故事為靈感的Iron Fairies等等，讓大膽的想像力透過設計與故事互相融合，讓人宛如置身故事之中。而最近的話題之作則是Ashley Sutton 以女主角Maggie Choo的故事為靈感，講述在戰火之下，Maggie Choo失去了家人成為孤女，在繼承了家族古董店之際，卻發現店內有一道隱藏的門，門後是東印度貿易公司所興建的銀行，見已荒廢，便將其改造為一所高雅的秘密場所。

酒吧隱身於「古董店」的門後，推門而入，宛如步入半世紀前的夜上海，也注定是一個載歌載舞的夜晚。為增添復古氣息，Ashley Sutton在裝潢上以皮革、進口柚木及銅藝作為主調，配上旋轉樓梯與仿古的金庫門，還飾以殖民建築風的華麗石膏特色牆，以及復古掛鐘作為點綴。酒吧區選用復古銀行櫃枱作為設計，翡翠綠色天鵝絨Chesterfields梳化和吧櫈在昏暗的燈光下，散發著電影感，而那原木色的獨立三角鋼琴則安靜的等待著一雙巧手的輕撫。

夜晚，擁有超過15年經驗的專業編舞師Maria Mayorova會帶領一眾舞者在Maggie Choo's 獻上精心編排的舞蹈表演，現場還設有DJ、爵士樂及藍調打造多感官體驗。與此同時，酒吧提供一系列主打傳統而充滿故事性的經典雞尾酒，包括注入墨西哥胡椒的龍舌蘭酒，混合芫茜、Aperol酒、西柚、柑橘及蜂蜜的Driven by her Dreams（HK$180）；混合波本威士忌、薑、熱情果、Fino雪莉酒及柑橘的Visitor from west（HK$170）；注入百里香的Pisco蒸餾烈酒，綴以菠蘿、柑橘及糖漿調製而成Delusion（HK$160），讓人摸著酒杯，好好度過一個注定不平凡的夜晚。

Maggie Choo’s

地址：中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號

營業時間：星期一至日 | 6pm 至 午夜

查詢：+852 6250 6000

網站：https://www.maggiechoos.com.hk/