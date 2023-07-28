MUJI BASE KAMOGAWA：於無印良品翻新的百年鴨川古宅，三日兩夜體驗侘寂美學結合極簡生活概念！

位於日本千葉縣，距離東京都約一個多小時車程的鴨川市（並不是大家常說的京都鴨川），遠離城市煩囂，又有著名景點如大山千枚田、鴨川海洋世界和牧場等，是近年的東京近郊熱門景點之一。

自旅遊限制取消，酒店民宿愈開愈多，要成功發圍，當然要特色取勝。近日MUJI無印良品的生活副線MUJI BASE便悄悄登陸了鴨川市，推出首間旗下民宿「MUJI BASE KAMOGAWA」。

MUJI BASE KAMOGAWA前身為一座歷史逾百年的古宅，為了讓住客能體驗當地的歷史風情，MUJI特意保留古宅的原貌和內裝，而家具、床上用品、餐具和梳洗用品等也是來自MUJI。民宿的古樸味道，配以無印良品的極簡生活概念，毫無違和感，把日本的侘寂美學完美呈現出來。

如此精心改建的民宿，當然不只是讓住客打打卡，住一晚便匆匆離開。MUJI BASE KAMOGAWA的住宿計劃由兩晚起跳，在這裏，客人能夠參與附近鄉村小農的主題戶外活動，像是蜜瓜收穫體驗、牧場酪農體驗，或是野外定向活動等等，融入成為當地人的一份子，體驗生活。

既然要體驗生活，當然凡事也要「落手落腳」。MUJI BASE KAMOGAWA並不會提供傳統的「一泊兩食」，住客可選擇加購不同的食材套餐，包括採用了鄰近須藤牧場牛奶的朝食套餐，以及和洋兩式的時令蔬菜套餐，食材需要事前預約，而MUJI亦會在附近的「里のMUJI」店舖提供不同季節的推介食譜，供住客享受下廚樂趣。

MUJI BASE KAMOGAWA將於8月1日正式開幕，兩晚住宿由55,000円起，最多可入住5人，加上民宿設有免費停車場，十分適合自駕遊人士。現時官方亦已開放Airbnb網站預訂，目前可預約至今年11月，不過翻查Airbnb網站已全數full-booking，有興趣的大家記得要提早計劃行程了！

MUJI BASE KAMOGAWA

地址：千葉県鴨川市大幡

詳情／預約：官方網站