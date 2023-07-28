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28/07/2023

MUJI BASE KAMOGAWA：於無印良品翻新的百年鴨川古宅，三日兩夜體驗侘寂美學結合極簡生活概念！

#東京 #日本 #旅遊 #無印良品 #travel #旅行 #無印 #鴨川 #鴨川市 #千葉県 #MUJI BASE KAMOGAWA #MUJI BASE
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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　位於日本千葉縣，距離東京都約一個多小時車程的鴨川市（並不是大家常說的京都鴨川），遠離城市煩囂，又有著名景點如大山千枚田、鴨川海洋世界和牧場等，是近年的東京近郊熱門景點之一。

 

　　自旅遊限制取消，酒店民宿愈開愈多，要成功發圍，當然要特色取勝。近日MUJI無印良品的生活副線MUJI BASE便悄悄登陸了鴨川市，推出首間旗下民宿「MUJI BASE KAMOGAWA」。

 

 

　　MUJI BASE KAMOGAWA前身為一座歷史逾百年的古宅，為了讓住客能體驗當地的歷史風情，MUJI特意保留古宅的原貌和內裝，而家具、床上用品、餐具和梳洗用品等也是來自MUJI。民宿的古樸味道，配以無印良品的極簡生活概念，毫無違和感，把日本的侘寂美學完美呈現出來。

 

 

　　入住MUJI BASE KAMOGAWA的客人，可於鄰近的「里のMUJI」店舖免費享用Welcome drink；入住期間也能在這裏免費無限享用咖啡和黑豆茶。

 

　　如此精心改建的民宿，當然不只是讓住客打打卡，住一晚便匆匆離開。MUJI BASE KAMOGAWA的住宿計劃由兩晚起跳，在這裏，客人能夠參與附近鄉村小農的主題戶外活動，像是蜜瓜收穫體驗、牧場酪農體驗，或是野外定向活動等等，融入成為當地人的一份子，體驗生活。

 

5至8月期間限定的高橋蜜瓜農園收穫體驗

住客可於須藤牧場參與製作牛油或是新鮮芝士的體驗

亦可於長狹地區參與野外定向活動

 

　　既然要體驗生活，當然凡事也要「落手落腳」。MUJI BASE KAMOGAWA並不會提供傳統的「一泊兩食」，住客可選擇加購不同的食材套餐，包括採用了鄰近須藤牧場牛奶的朝食套餐，以及和洋兩式的時令蔬菜套餐，食材需要事前預約，而MUJI亦會在附近的「里のMUJI」店舖提供不同季節的推介食譜，供住客享受下廚樂趣。

 

新鮮牛乳朝食 2,500円

（2～3人分）

時令蔬菜套餐（和式） 4,500円

（2～3人分）

時令蔬菜套餐（洋式） 4,500円

（2～3人分）

 

　　MUJI BASE KAMOGAWA將於8月1日正式開幕，兩晚住宿由55,000円起，最多可入住5人，加上民宿設有免費停車場，十分適合自駕遊人士。現時官方亦已開放Airbnb網站預訂，目前可預約至今年11月，不過翻查Airbnb網站已全數full-booking，有興趣的大家記得要提早計劃行程了！

 

 

MUJI BASE KAMOGAWA

地址：千葉県鴨川市大幡

詳情／預約：官方網站

 

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