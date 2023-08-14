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14/08/2023

穿梭於竹林和月球的夢幻世界！走進東京Gucci Bamboo Summer，細看經典竹節包工藝、品嘗米芝蓮星級菜單

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　Gucci自前創意總監Alessandro Michele掌舵後，以復古美學風格再次成為時尚界的龍頭之一，去年年底Alessandro Michele離任，新作創意總監Sabato De Sarno的首個作品系列要待今年9月的2024春夏米蘭時裝周才會揭曉。在期待Gucci新面貌的同時，老粉絲們當然也不能錯過品牌的一舉一動。近日，Gucci便在東京舉辦了「Gucci Bamboo Summer」沉浸式體驗活動，以品牌的傳奇Bamboo 1947竹節包，帶大家走進夢幻的竹林世界。

 

 
 
 
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満島ひかり（@hikarimitsushima）分享的貼文

 

　　2021年，為慶祝品牌成立100週年，Gucci曾在京都的百年宅邸舊川崎家舉行「Gucci Bamboo House」，一場以竹節包歷史為題的互動展覽；2022年，Bamboo 1947面世75週年，Gucci以日本古典文學《竹取物語》為靈感，邀請了人氣演員滿島光、瑛太以及山田葵，出演《Kaguya by Gucci》概念短片，以斑斕色彩、夢幻的視覺效果，穿梭東京街頭，說出一個女生偶爾遇上輝夜姬的故事。

 

Gucci Bamboo House／2021

 

Gucci Bamboo House／2021

 

 Kaguya by Gucci／2022

 

　　來到2023年，Gucci延續Bamboo系列，把舞台帶到東京表參道，舉辦「Gucci Bamboo Summer」，活動共分為三個會場：表參道Hills、Gucci青山旗艦店以及The Strings Omotesando。

 

 
 
 
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　　是次的沉浸式體驗活動由表參道Hills開始，活動中不乏竹子元素，走進會場，先迎來由近1,000棵竹子打造的竹林裝飾階梯，讓人不自覺想起去年的《Kaguya by Gucci》，為盛夏帶來一絲涼意。會場以宇宙空間為靈感，各式的Bamboo竹節包如肥皂泡般飾在不同角落，宛如漆黑中的繁星般，閃耀動人。

 

 
 
 
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　　走過了表參道之丘的主會場後，便可到Gucci青山旗艦店看看。旗艦店於一樓設有期間限定的選物區，展示了Gucci Bamboo 1947系列的袋款和其他皮具，同時亦推出了由工匠精心修復、獨一無二的Bamboo 1947。

 

 
 
 
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　　最後來到位於The Strings Omotesando的Cafe & Dining Zelkova，除了打卡，亦是為了品嘗在2023年獲得米芝蓮一星推介的Gucci餐廳「Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo」的精選菜單。主廚Antonio Lacoviello為賓客帶來了一系列的竹筒刨冰、餐廳的招牌菜Emilia Burger、以及特色圖案的拿鐵咖啡。餐廳晚上則會提供Tasting Menu，以日本時令食材糅合意大利元素，充滿fusion風味。

 

 

 

Gucci Bamboo Summer

地址：東京都渋谷区神宮前4-12-10表參道Hills

時間：8月10日至25日｜上午11時至下午9時

費用：免費入場

預約（LINE）／官方網站：按此

 

*8月21日表參道Hills所有店舖休息一日

 

Gucci青山旗艦店

地址：東京都港區北青山3-6-7

 

Cafe & Dining ZelkovA

地點：東京都港區北青山3-6-8 The Strings表參道1樓

日期：8月10日至27日｜上午11時至下午10時

詳情／預約：按此

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